Schönborn: ORF und Religionen gerade in Krisenzeiten wichtig

Kardinal bei Adventbegegnung für ORF-Mitarbeitende: Lebendige christliche Präsenz nützt gesamter Gesellschaft

Wien (KAP) - Gerade in der aktuellen Krisenzeit ist kritische und zugleich den Menschen gegenüber loyale Berichterstattung notwendig -und dafür stehe der öffentliche Rundfunk. Kardinal Christoph Schönborn reihte den ORF bei einer Adventbegegnung für dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Dienstagabend im Wiener Priesterseminar unter jene tragenden Institutionen ein, die zwar gegenwärtig Misstrauen und einem Vertrauensverlust ausgesetzt seien, aber dennoch für die Funktionstüchtigkeit der Gesellschaft sorgten.

Auch die Religionsgemeinschaften, deren Vertreter die ORF-Spitze erst kürzlich zu einem Gedankenaustausch geladen hatte, seien in Krisen wichtige Faktoren für "Halt und Sicherheit", so der in der Österreichischen Bischofskonferenz für Medien zuständige Wiener Erzbischof. So wie Österreich einen verlässlichen öffentlichen Rundfunk brauche, der Unterstützung verdiene, möge auch "lebendige christliche Präsenz" als etwas anerkannt werden, das dem Land sicher nicht schadet - im Gegenteil, wie Schönborn versicherte.

Zur von Generalvikar Nikolaus Krasa geleiteten Adventbesinnung in der Kirche des Priesterseminars und dem anschließenden Empfang waren viele Gäste aus dem ORF gekommen: Alexander Hofer, Channelmanager von ORF 2, vertrat den erkrankten ORF-Generaldirektor Roland Weißmann, Lothar Lockl als Vorsitzender des ORF-Stiftungsrats, Barbara Krenn, Leiterin der ORF-Abteilung Religion und Ethik, hatten sich ebenso eingefunden wie Bischofskonferenz-Generalsekretär Peter Schipka und Mitglieder des Verbands Katholischer Publizistinnen und Publizisten.

