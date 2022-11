FMK: 30 Jahre SMS - Merry Christmas!

SMS als Wegbereiter für moderne Online-Messengerdienste / Auch heute noch 1,5 Milliarden SMS jährlich in Österreich / Ein SMS um 107.000 Euro

Wien (OTS) - Vor 30 Jahren, am 3.12.1992, wurde das erste SMS versendet. Der Textinhalt im Original: „MERRY CHRISTMAS“. Dieses SMS wurde voriges Jahr als NFT (Non-Fungible Token) um 107.000 Euro versteigert, der Erlös kam, Berichten zufolge, dem UN-Flüchtlingshilfswerk zugute.

Die Revolution der Kommunikation durch das SMS begann vor 30 Jahren

Die Beliebtheit von SMS entwickelte sich anfangs nur schleppend. Das Tippen von Kurznachrichten war in den frühen 1990ern etwas vollkommen Neues, dessen Vorteile einfach noch nicht erschlossen waren.

Mit der seit der Jahrtausendwende auch im privaten Bereich beginnenden Nutzung von E-Mails erkannten viele, dass das SMS eine effiziente und einfache Form der Kommunikation ist. Vor allem dann, wenn man gerade nicht telefonieren kann - oder nicht will.

Rekordjahr 2012: 8,4 Milliarden SMS in Österreich

Die Zahl der in Österreich versendeten SMS entwickelte sich in den 1990ern von einigen Millionen immer rasanter bis ins Jahr 2003, in dem die 1-Milliarden-Marke überschritten wurde. Nur fünf Jahre später waren es mit 4,8 Milliarden fast fünfmal so viel. Der absolute Höhepunkt wurde 2012 erreicht: In diesem Jahr verzeichneten die österreichischen Mobilfunknetzbetreiber 8,4 Milliarden versendete SMS.

Mit der stark steigenden Marktdurchdringung von Smartphones und den immer beliebter werdenden Chat-Apps flachte die Kurve der versendeten SMS seit 2013 wieder ab. 2017 standen 2,3 Milliarden SMS etwa 100 Milliarden Nachrichten, die in Österreich über Online-Messengerdienste versendet wurden, gegenüber.

SMS als Wegbereiter für moderne Online-Messengerdienste

Mit der Einführung des SMS und der Akzeptanz durch die Bevölkerung wurde in den 10er-Jahren der Grundstein für den Erfolg von Online-Messengerdiensten wie etwa Whatsapp oder Signal gelegt, die über Funktionen verfügen, die mit der 30 Jahre alten SMS-Technologie nicht realisiert werden können.

Auch heute noch etwa 1,5 Milliarden SMS jährlich

Das SMS hat aber keinesfalls ausgedient. Im Gegenteil, technisch ermöglicht das klassische SMS zwar weniger Funktionen als moderne Online-Messenger, gleichzeitig ist es gerade deshalb besonders sicher und benötig auch nur einen Bruchteil der Bandbreite.

Deshalb kommen SMS-Protokolle nicht nur für M2M-Anwendungen zu Anwendung, sondern werden beispielsweise auch im Zahlungsverkehr, etwa zur Bestätigung von Kreditkartenzahlungen angewendet.

Auch ist das SMS die einzige Kurznachrichten-Anwendung die immer funktioniert, egal ob und welche Messengerdienste auf dem Empfänger-Endgerät installiert sind.

Auch heute werden jährlich noch immer etwa 1,5 Milliarden Nachrichten über den klassischen SMS-Kanal versendet.

SMS-Technik ist eigentlich ein Nebenprodukt des GSM-Systems

Bei der für SMS eingesetzten Technik handelt es sich um die zusätzliche Nutzung des Signalisierungskanals im GSM-Standard, der, vereinfacht gesagt, dafür zuständig ist, dass die Telefonverbindung hergestellt und bei einem Funkzellenwechsel (Handover) reibungslos weitergegeben wird.

Das SMS ist eigentlich ein Nebenprodukt des GSM-Standards.

Rückfragen & Kontakt:

Gregor Wagner

Pressesprecher

Forum Mobilkommunikation – FMK

Mariahilfer Straße 37-39, A-1060 Wien

Mobil: +43 664 619 25 12

Fix: +43 1 588 39 15

Email: wagner @ fmk.at

Website: fmk.at