ARBÖ: Bryan Adams und Simply Red sorgen für volle Hallen und Straßen in Wien, Graz und Innsbruck

Wien (OTS) - Das Verkehrsgeschehen am kommenden Wochenende wird eher ruhig. Mit Ausnahme von Graz, Innsbruck und Wien. Der Grund dafür sind nach Einschätzungen der ARBÖ-Verkehrsexperten Konzerte von Bryan Adams und Simply Red.

Den Auftakt macht der kanadische Rocksänger, Gitarrist und Komponist Bryan Adams mit seinem Konzert im Rahmen der „So Happy it Hurts“-Tour in der Olympiahalle in Innsbruck am 01.12.2022. Die rund 10.000 Plätze fassende Veranstaltungshalle wird ausverkauft oder zumindest gut gefüllt sein. Viele der Besucher werden mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, werden auf der Olympiastraße, der Resselstraße sowie bei den Parkmöglichkeiten in der Parkgarage im Tivoli Stadion oder am Olympiahallen-West Parkplatz einplanen. Öffentlich ist die Olympiahalle mit den Linien J, M, T und 505 erreichbar.

Zwei Tage, am 03.12.2022, später können sich die Fans in der Bundeshauptstadt Wien auf Bryan Adams freuen. Ab 19.30 Uhr werden sich die tausenden Fans an Songs wie „Cuts like a knife“, „Please Forgive Me“ oder „Summer of 69“ in der Halle D der Wiener Stadthalle erfreuen. Am Vortag, den 02.12.2022 gastiert die britische Kult-Band „Simply Red“ ab 18.30 Uhr an gleicher Stelle. Zu beiden Konzerten werden viele Fans mit dem eigenen Fahrzeug anreisen. Daher werden Staus vor allem am Freitag im Zuge des Abendverkehrs auf dem Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße, der Gablenzgasse und den Straßen im Nibelungenviertel nicht ausbleiben. Fahrzeuglenker, die am 02.12 zu „Mick Hucknall und Co“ anreisen, sollten die generelle Kurzparkzone, die von 9 bis 22 Uhr gilt, beachten. Die Parkdauer ist in dieser Zeit auf 2 Stunden begrenzt. Zum Bryan Adams-Konzert gilt die generelle Kurzparkzone zwar nicht, aber Anrainerparkplätze sollten wie am Vortag für alle Parkplatzsuchenden (ausgenommen die berichtigten) Tabu sein, so die ARBÖ-Verkehrsexperten. Als Stellplatz-Alternativen bieten sich die Stadthallengarage und Märzparkgarage an. Hier gelten Parkpauschalen von 7 Euro. Öffentlich ist die Wiener Stadthalle gut mit der U-Bahnlinie U6, den Straßenbahnlinien 6, 9, 18, 49 und der Buslinien 48A gut erreichbar.

Am 04.12.2022, gastierten Simply Red im Rahmen ihrer „Blue Eyed Soul Tour“ ebenfalls in der Stadthalle, diesmal aber in der steirischen Metropole Graz. Ab 20 Uhr dürfen sich Konzertbesucher auf Lieder wie „Something get me started“ oder „Holding Back the Years“ freuen. Auch in Graz werden viele der Konzertbesucher das eigene Fahrzeug als Mittel der Anreise wählen. Daher werden vor Veranstaltungsbeginn und nach dem Ende lange Verzögerungen auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, am Jakominigürtel und der Münzgrabenstraße nicht ausbleiben. Mehr Zeit einplanen sollten Besucher der Show, die mit dem eigenen Fahrzeug von außerhalb anreisen, auch auf der Südautobahn (A2) vor dem Knoten Graz-Ost und der Liebenauer Tangente.

„Wer sich Ärger bei der Parkplatzsuche ersparen will, sollte die Parkgarage und die eingerichteten Parkplätze am Messegelände bzw. in der Nähe ausweichen. Hier gelten Veranstaltungspauschalen von EUR 8,- bzw. EUR 6,-. Wer öffentlich anreisen will, kann das mit den Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 tun“, so die ARBÖ-Verkehrsexperten.

