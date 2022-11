Pro & Contra heute um 20:15 Uhr auf PULS 24: Spitäler am Limit – Steht die Gesundheitsversorgung vor dem Kollaps?

Zu Gast sind unter anderem Gesundheitsminister Johannes Rauch & Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker

Wien (OTS) - Personalnot, gesperrte Betten und 25-Stunden-Schichten bringen das medizinische Personal an seine Grenzen. Werden Patient:innen in Österreichs Spitälern noch adäquat versorgt ? Darüber diskutiert in Pro und Contra eine prominente Runde mit Gesundheitsminister Johannes Rauch, dem Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ), ÖGKV-Präsidentin Elisabeth Potzmann, dem Vizepräsidenten der Wiener Ärztekammer, Stefan Ferenci, und dem Gesundheitsökonomen Ernest Pichlbauer.



Die Lage im Gesundheitssektor spitzt sich weiter zu. Seit Monaten warnt das Personal vor eklatanten Mängeln und Engpässen, rund 50 Gefährdungsanzeigen wurden bereits gemeldet. Allein im Wiener Gesundheitsverbund fehlen 900 Pflegekräfte. All das führt bereits jetzt zu einem Qualitätsverlust der Behandlung – das ergab eine Umfrage der Ärztekammer unter knapp 2.000 Ärzt:innen.



Statt Corona-Klatschern fordert das medizinische Personal bessere Bezahlung, kürzere Arbeitszeiten und mehr Mitarbeiter:innen. Die Politik kalmiert und verweist auf Einmalzahlungen sowie die anstehende Pflegereform. So mancher ortet gar eine „Schmutzkübelkampagne“.



Bekommen Patient:innen in den österreichischen Spitälern noch die bestmögliche Behandlung? Welche Maßnahmen können das Gesundheitspersonal entlasten? Und ist die Zwei-Klassen-Medizin längst Realität?

PRO UND CONTRA



Pro und Contra ab sofort mit neuem Sendeplatz immer Mittwoch 20:15 LIVE auf PULS 24 und um 23:05 Uhr auf PULS 4 & in der ZAPPN App.



Mittwoch, 30. November 2022, 20:15 Uhr LIVE auf PULS 24 & ZAPPN

Mittwoch, 30. November 2022, 23:05 Uhr auf PULS 4 & ZAPPN

Gäste:

Johannes Rauch, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, Die Grünen

Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport in Wien, SPÖ

Elisabeth Potzmann, Präsidentin Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV)

Stefan Ferenci, Vizepräsident Ärztekammer Wien

Ernest Pichlbauer, Gesundheitsökonom und Assistenzprofessor für evidenzbasierte Medizin, Sigmund Freud Uni Wien

Moderation: Gundula Geiginger



