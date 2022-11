Wohnprojekt ZumGLÜCK Achau fertiggestellt

Erste Wohnungen an Mieterinnen und Mieter übergeben

Wien (OTS) - Das Wohnbauprojekt ZumGLÜCK Achau ist mit Ende Oktober 2022 fertig gestellt worden. Die ersten Mieterinnen und Mieter konnten bereits ihre Wohnungen beziehen. Die 58 Mietwohnungen sind zwischen 43 m² und 147 m² groß, verfügen alle über einen eigenen Freibereich, Einbauküchen und moderne Bäder. Einlagerungsräume und PKW-Stellplätze sind vorhanden. Ein Car-Sharing Modell im Haus macht es möglich, unkompliziert ein Auto auszuleihen. Das Projekt Achau steht für leistbares Mehr-Generationen-Wohnen und Arbeiten unter einem Dach. Umweltfreundliche Energieversorgung vor Ort ist gesichert.

„Ein bewusstes Miteinander, sich gegenseitig zu ergänzen und zu unterstützen – das war der Grundstein unserer Überlegungen zum Wohnprojekt ZumGLÜCK Achau. Das Mehrgenerationenwohnhaus wird seinen Bewohnerinnen und Bewohnern als facettenreicher Lebensraum und als ein Ort vielfältiger Begegnungen dienen. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt des Wohnens, indem wir ein preislich leistbares Wohnen auch in einer freifinanzierten Mietwohnhausanlage ermöglichen,“ so beide Geschäftsführer der BauConsult Group.

Die Wohnungen werden unbefristet und provisionsfrei angeboten. Einige wenige sind noch verfügbar. Nähere Informationen unter: www.zumglueck.co.at/achau

Über BauConsult Group

Die BauConsult Group mit Sitz in Wien entwickelt, realisiert und vertreibt mit ihrer Vertriebsmarke ZumGLÜCK Immobilien österreichweit. Vor allem im Speckgürtel von Wien wurden in den vergangenen Jahren mehrere Wohnprojekte realisiert und über das Vertriebsteam von ZumGLÜCK erfolgreich vermietet. In Graz steht das Projekt ZumGLÜCK Smart City Graz mit rund 360 Mietwohnungen kurz vor Fertigstellung. Auch im Tullnerfeld befindet sich ein Wohnprojekt mit 308 Mietwohnungen und soll im Herbst 2024 fertiggestellt werden.

Rückfragen & Kontakt:

Olesya Marshall

o.marshall @ bauconsult.com

T +43 664 81 58 013