PH Wien als Seismograph der Bildung

Flexibilität ins System bringen möchte Bundesminister Martin Polaschek. In einem intensiven Dialog stellte er sich den dringenden Fragen der Lehrpersonen von heute und morgen.

Wien (OTS) - „Bildung braucht vor allem Menschen, die sich zum Lehrberuf berufen fühlen. Deshalb begrüßt die PH Wien Initiativen wie KLASSE JOB.“ betont Vizerektorin Evelyn Süss-Stepancik. Martin Polaschek liegt dieses Projekt besonders am Herzen. „Das ist die Lehroffensive, um mehr Menschen für den Lehrberuf zu gewinnen. Denn wir brauchen eine neue Erzählung von Schule, ein neues Bild von Schule und Bildung.“ betont er. In Zukunft gilt es, im Personalmanagement, in der Willkommenskultur der Bildungsdirektionen aber auch bei der Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie Verbesserungsbedarf zu erkennen. Die Pädagogische Hochschule Wien als Urban Diversity Education Campus ist ein zentraler Ort, an dem Feedback zu all diesen Bereichen ins System zurückgespielt wird, unterstreicht Vizerektor Norbert Kraker.

Rückfragen & Kontakt:

MMag. Aga Trnka-Kwiecinski

Pädagogische Hochschule Wien

Grenzackerstrasse 18

1100 Wien

M +43-699-1833 9601

pressestelle @ phwien.ac.at

www.phwien.ac.at