Internationale Auszeichnung für 3SI Immogroup-Projekt „The Heritage“

Wien (OTS) - Der Wiener Zinshausentwickler 3SI Immogroup wurde nach der zweifachen Prämierung im vergangenen Jahr heuer erneut mit dem „International Property Award“ ausgezeichnet. Das elegante Stilaltbau-Projekt „The Heritage“ im 3. Wiener Gemeindebezirk setzte sich gegen die Konkurrenz durch.

Alljährlich kürt eine internationale Jury von Immobilienentwicklern bis Einrichtungsdesignern die weltweit besten Projekte aus den Kategorien Architektur, Development, Interior Design und Real Estate mit dem „International Property Award“ des Jahres. Das 3SI-Projekt „The Heritage“ wurde nun in der Kategorie „Residential Redevelopment/Renovation“ (Sanierung/Renovierung von Wohngebäuden) als Fünf-Sterne-Gewinner zum besten Projekt gekürt.

„ Wir haben den im Jahr 1877 errichteten Stilaltbau unweit des Schwedenplatzes Anfang 2020 erworben und in den darauffolgenden Monaten umsichtig revitalisiert. Als Wiener Familienunternehmen sind wir stolz darauf, auch heuer wieder für unsere Leistung im Bereich Altbausanierung entsprechend ausgezeichnet worden zu sein. Damit einher geht auch die Sichtbarmachung davon, wie sehr die jeweilige Umgebung, wie sehr ganz Wien von solchen Revitalisierungsmaßnahmen profitiert “, erzählt Michael Schmidt, Geschäftsführer der 3SI Immogroup.

Die erwähnten Revitalisierungsmaßnahmen gestalteten sich bei dem nun ausgezeichneten Gründerzeithaus im Bezirk Landstraße vielfältig und umfangreich. Neben der Sanierung der Allgemeinbereiche, dem Einbau eines Liftes und dem Ausbau des Dachgeschoßes, wodurch 400 m2 an neuer Wohnfläche geschaffen wurden, wurden rund 1.110 m2 an Bestandsfläche revitalisiert. Bei einem Großteil der Wohnungen wurden neue, in den ruhigen Innenhof ausgerichtete Freiflächen geschaffen. Fischgrätparkett, Stilaltbautüren mit Vertäfelungen und Holzkastenfenster bereichern den hochwertig sanierten Wohnraum zusätzlich. „ The Heritage ist ein wunderbares Altbauprojekt, dessen Qualität auch die neuen Eigentümer nachhaltig überzeugt hat. Von den 13 in den Verkauf gelangten Eigentumswohnungen ist nur mehr eine einzige verfügbar “, so Gerhard Klein, Geschäftsführer der für die Vermarktung zuständigen 3SI Makler.

Mit den International Property Awards werden Unternehmen für Wohn- und Gewerbeimmobilien aus neun Regionen der ganzen Welt – darunter auch Europa – ausgezeichnet. Die Preise werden für die Qualität des Designs, der Konstruktion und der Präsentation einzelner Immobilien und Immobilienentwicklungen, der Inneneinrichtung, der Architektur und des Marketings vergeben. Der Award gilt dahingehend als weltweit anerkanntes Gütesiegel für hervorragende Leistungen.

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3SI Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit neuem Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell rund 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit vierzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3SI Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.

