MAG STELLT 3 MILLIARDEN AED TEURES KETURAH RESERVE IN MEYDAN, DUBAI, VOR

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - DUBAI, VAE, 29. November 2022 /PRNewswire/-- MAG, der führende Immobilienentwickler in den VAE, hat das Keturah Reserve, eine 3 Milliarden AED teure, exklusive und innovative Luxuswohnanlage in Meydan, einer der begehrtesten Wohngegenden Dubais, vorgestellt. Das Projekt bietet durch die Raumgestaltung ein transformatives Wohnerlebnis und ist die erste Wohnanlage im Nahen Osten, die den Bewohnern mit dem „Bio Living"-Konzept ein naturnahes Wohnen in einer bebauten Umgebung bietet, um ihre körperliche, geistige und emotionale Gesundheit zu verbessern. Das Keturah Reserve soll bis zum zweiten Quartal 2025 fertiggestellt werden.

Das Projekt ist das erste im Nahen Osten, das mit „Bio Living" einen naturnahen Lebensstil bietet.

Das Keturah Reserve bietet hochwertige Wohnanlagen, bestehend aus Villen und Ein-, Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen. Zu den Einrichtungen des Projekts gehören weitläufige Gemeinschaftsräume, ein Außenpool, Fitnessstudios für Frauen und Männer, Spas, Restaurants und Gesundheitseinrichtungen.

Zu den weiteren Aktivitäten des Projekts gehören ein Pilates-Studio, ein Wasser-Bike-Pool, Seidenseil-Kurse sowie Meditations- und Yoga-Räume auf dem Dach, die alle darauf ausgerichtet sind, die Körpermitte von innen heraus zu stärken.

Das Keturah Reserve ist ein Ort, an dem man sich, inspiriert vom „von Innen nach Außen" um das innere Selbst kümmern kann. Alle Einrichtungen und Aktivitäten sowie die Gastronomie-Dienstleistungen sind darauf abgestimmt.

Im Zentrum des Projekts steht „The Park", ein üppig angelegter Park mit einer Fläche von 300.000 Quadratmetern, in dem die Bewohner im Schatten tausendjähriger Olivenbäume, die weltweit als Erinnerung an die Ursprünge der Familie Al Gaddah als Olivenbauern und Plantagenbesitzer beschafft wurden, neue Energie tanken und Kontakte knüpfen können.

Die Häuser des Keturah Reserve sind abgewinkelt, um natürliches Tageslicht einzufangen und zu maximieren, und es sanft und ohne Hitze oder Blendeffekte in den Innenraum streuen. Doppelstöckige Innenräume erhöhen den Zustrom von natürlich gekühlter Luft, wodurch der Bedarf an Klimaanlagen reduziert wird. Außerdem sind die offenen Räume ohne Korridore oder Flure mit für jeden Raum individuell gestalteten Möbeln ausgestattet, um den Durchgangsfluss zu optimieren.

Das Keturah Reserve, das Teil der neuen Luxusimmobilien- und Gastronomie-Marke Keturah ist, wurde vom renommierten Architekten Charlie Wu entworfen.

Talal Moafaq Al Gaddah, Senior Executive Chairman von MAG, kommentierte: „Das Keturah Reserve ist einzigartig konzipiert und mit Liebe zum Detail gestaltet, um das Leben seiner Bewohner zu verbessern und zu bereichern. Das Projekt ist der Inbegriff von Luxusleben mit einem echten Gemeinschaftsgefühl."

