Xinhua Silk Road: Die jährliche Konferenz des Financial Street Forum schließt mit Diskussionen zum Aufbau eines nationalen Finanzmanagementzentrums ab

Peking, Chin (ots/PRNewswire) - Die jährliche Konferenz des Financial Street Forum 2022 schloss am Mittwoch inmitten von Gesprächen und Diskussionen über die Vertiefung der Finanzreform und die Öffnung und Förderung eines hochwertigen Ausbaus der Financial Street als nationalem Finanzmanagementzentrum.

Li Wenhong, Leiter des städtischen Büros für lokale Finanzregulierung und -aufsicht in Peking, sagte, dass das Büro weiterhin die Dienstleistungskapazität verbessern und die Struktur der Finanzindustrie in Peking optimieren werde, um die Rolle der Financial Street als nationales Finanzmanagementzentrum zu stärken und die lokale Finanzentwicklung in der neuen Ära qualitativ zu verbessern.

Derzeit haben sich etwa 1.900 Finanzinstitute unterschiedlicher Art, darunter 175 Institutionshauptsitze, entlang der Financial Street niedergelassen, an der sich auch die Pekinger Börse und das Pekinger Finanzgericht befinden, sagte Sun Shuo, Sekretär des Bezirkskomitees der KPC Beijing Xicheng, und fügte hinzu, dass die Finanzstraße nun über mehr Funktionen und eine bessere Finanzökologie verfüge.

Der Pekinger Stadtteil Xicheng wird danach streben, die Financial Street in ein nationales Finanzmanagementzentrum mit umfassenden Finanzfunktionen, offenen Finanzmärkten, Premium-Geschäftsumgebungen und einem zunehmenden internationalen Einfluss zu verwandeln, so Sun.

Das Forum fand in dem Jahr statt, in dem der Bau der Finanzstraße im Xicheng-Distrikt von Peking bereits 30 Jahre alt war, und unterstrich die Rolle der Finanzstraße als Schaufenster für die Reform und Öffnung des chinesischen Finanzsektors.

Chen Yuan, stellvertretender Vorsitzender des Nationalkomitees der 12. Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes, sagte, dass die diesjährige Jahreskonferenz wieder ein Fest der Ideen und des Denkens gewesen sei, um Chinas feste Entschlossenheit zur weiteren Öffnung und seinen verantwortungsvollen Beitrag zur globalen wirtschaftlichen Entwicklung zu präsentieren.

Bei dieser Gelegenheit zeigten ein Rückblick auf die Geschichte, eine Zusammenfassung der Erfahrungen und eine Untersuchung der bestehenden Herausforderungen und zukünftigen Trends die Bedeutung für den Modernisierungsprozess der chinesischen Wirtschaft, so Zhang Xiangchen, stellvertretender Generaldirektor der Welthandelsorganisation.

Das diesjährige Forum fand vom 21. bis 23. November in Peking statt. Es wurde gemeinsam von der Volksregierung der Stadt Peking, der Chinesischen Volksbank, der Nachrichtenagentur Xinhua, der Chinesischen Bank- und Versicherungsaufsichtsbehörde, der Chinesischen Wertpapieraufsichtsbehörde und der Staatlichen Behörde für Devisenhandel ausgerichtet.

