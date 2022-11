Adyen erweitert die Buchhaltungsplattform Moneybird um Finanzdienstleistungen

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Adyen rundet das Angebot der SaaS-Plattform mit Kartenausgabe, Konten und Kapital ab

Adyen (AMS: ADYEN), die globale Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen, gibt bekannt, dass die Software-as-a-Service-(SaaS)-Plattform Moneybird der jüngste Kunde ist, der die neu eingeführte Suite von eingebetteten Finanzprodukten nutzt. Moneybird wurde entwickelt, um die Buchhaltungsprozesse von Unternehmern zu vereinfachen, und erleichtert die Buchhaltung von der Neuaufnahme von Lieferanten über die Rechnungsstellung bis hin zum Mehrwertsteuerabgleich. Um den geschäftlichen Anforderungen seiner Nutzer noch besser gerecht zu werden, hat Moneybird die Kartenausgabe und die Geschäftskonten von Adyen integriert und damit sein Angebot von der Bilanzkontrolle auf vollständig integrierte Finanzdienstleistungen erweitert. Moneybird-Nutzer können nun die Synergien zwischen Buchhaltung und Bankwesen nutzen, die Hand in Hand gehen, um ein komplettes Cashflow-Management zu ermöglichen.

Eine in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group (BCG) durchgeführte Studie ergab, dass die Mehrheit der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) an Finanzdienstleistungen interessiert ist, die in eine Plattform eingebettet sind – ein Hinweis auf eine vielversprechende Gelegenheit für anpassungsfähige Tools. Anstatt ihre Aufmerksamkeit auf mehrere Partner zu verteilen, suchen KMU nach zentralen Lösungen, die ihre täglichen Abläufe rationalisieren und optimieren. Um diese wachsende Nachfrage zu befriedigen, wurde die eingebettete Finanzproduktsuite von Adyen entwickelt, die Plattformen dabei unterstützen soll, erstklassige Finanzdienstleistungen für KMU bereitzustellen. Heute können Plattformen wie SaaS-Anbieter und Marktplätze, die KMU betreuen, die Ausgabe-, Kapital- und Kontenprodukte von Adyen nahtlos in die alltäglichen Arbeitsabläufe ihrer Nutzer integrieren und so eine zentrale Anlaufstelle für deren Geschäftsaktivitäten schaffen.

„Moneybird ist ein fantastisches Beispiel für die natürliche Weiterentwicklung, zu der es zwischen KMU und den Plattformen kommt, auf die sich KMU zur Durchführung ihrer Geschäftsabläufe verlassen", erklärt Thom Ruiter, VP of Banking and Financial Products bei Adyen. „Zusätzlich zur Einbettung von Zahlungen wird eine Plattform umso attraktiver für aktuelle und potenzielle Nutzer, je besser sie maßgeschneiderte Finanzdienstleistungen anbieten kann. Die eingebettete Finanzsuite von Adyen macht dies durch eine einzige Integration möglich – und reduziert dadurch die Komplexität durch den Wegfall von Drittanbietern und mehreren separaten Integrationen. Adyen freut sich, Plattformen wie Moneybird in die Lage zu versetzen, auf die Bedürfnisse von KMU einzugehen, indem sie auch als deren Bank fungieren."

Das innovative Angebot von Adyen umfasst Barvorschüsse, Geschäftskonten und die Ausgabe von Karten. Mit allen Produkten ermöglicht Adyen eine Schnelligkeit von Finanzdienstleistungen, die besonders von KMU benötigt wird, die von traditionellen Instituten oft zu langsam und ungenügend versorgt werden. Um mehr darüber zu erfahren, wie Adyen Ihr SaaS-, Plattform- oder Marktplatzangebot verbessern kann, besuchen Sie bitte Kapital, Konten und Kartenausgabe.

Adyen (AMS: ADYEN) ist die von führenden Unternehmen bevorzugte Plattform für Finanztechnologie. Durch die Bereitstellung von lückenlosen Zahlungsfunktionen, datengesteuerten Einblicken und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Adyen verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit Unternehmen wie Facebook, Uber, H&M, eBay und Microsoft zusammen. Die in dieser Händlermitteilung beschriebene Kooperation mit Moneybird unterstreicht das kontinuierliche Wachstum von Adyen bei aktuellen und neuen Händlern im Laufe der Jahre.

Die Investition von Adyen in seine eingebettete Finanzsuite und die in dieser Pressemitteilung genannten Prozentsätze werden durch Branchenforschung unterstützt, die in Zusammenarbeit mit der Boston Consulting Group durchgeführt wurde. Erfahren Sie hier mehr über ihre Ergebnisse.

