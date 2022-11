AVISO: Verleihung des Österreichischen Jugendpreises 2022 mit Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm, 1. Dezember 2022, 18.00 Uhr

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 1. Dezember 2022, lädt Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm zur Verleihung des Österreichischen Jugendpreises 2022, bei dem die besten Initiativen der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit ausgezeichnet werden.

Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen. Im Anschluss an die Verleihung steht die Jugendstaatssekretärin für Interviews zur Verfügung.

Termin für Medien:

18.00 – 19.00 Uhr PREISVERLEIHUNG mit Jugendstaatssekretärin Plakolm

Ort: Saal der Labstelle, Wollzeile 1, 1010 Wien (Einlass ab 17.30 Uhr)





Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.

HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Wir empfehlen, während dieses Medientermins eine FFP2-Maske zu tragen.

Bitte weisen Sie beim Betreten Ihre Zutrittsberechtigung (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion) vor.

