Kooperation des ÖJC mit dem Dokumentationsarchiv Funk

Zusammenarbeit bei der Erforschung der Geschichte des Funkwesens und der elektronischen Medien

Wien/Österreich (OTS) - Das Dokumentationsarchiv Funk führt die Archivierung, Registrierung und Pflege der Bestände der Sammlungen wie z. B. Bilder, Schriftstücke, Audio- und Videoaufzeichnungen, Fachpublikationen, Nachweise von Funkverbindungen („QSLs-Karten“) und funksportlichen Leistungen, virtuelle Datenbestände durch. Damit wird die wissenschaftlich und archivarisch fachgemäße Betreuung der selbst erarbeiteten oder dem Verein übergebenen Materialien sichergestellt.

Der ÖJC unterstützt das Dokumentationsarchiv mit seiner Expertise und seinen Kapazitäten. ÖJC-Mitglieder können im Archiv Recherchen für ihre journalistischen Tätigkeiten über die Geschichte des Rundfunks und der elektronischen Medien in Österreich durchführen. Weiters wird der ÖJC bei seinen Veranstaltungen im Pressesalon Pioniere und Zeitzeugen einladen, die ihre Erinnerungen aus den vergangenen Jahrzehnten der Rundfunkgeschichte in Österreich erzählen werden.

Ing. Norbert Welzl, Präsident des ÖJC, hat mit Mag. Paulina Petri, Geschäftsführerin des Dokumentationsarchivs Funk, dieses Kooperationsabkommen im Pressesalon des ÖJC unterzeichnet. „Es ist für mich eine besondere Ehre, die Erforschung und Dokumentation der Geschichte des Rundfunks und der elektronischen Medien in Österreich mit einer aktiven Teilnahme des ÖJC und seiner Mitglieder mit interessanten Gesprächsgästen als Zeitzeugen im Pressesalon bestmöglich zu unterstützen. Damit möchte ich dem langjährigen Mitglied des ÖJC und Arbeits- und Amateurfunkkollegen Prof. Wolf Harranth Tribut zollen, der sich jahrzehntelang mit einem engagierten persönlichen Einsatz für die Erhaltung des Wissens über die Rundfunkgeschichte in Österreich eingesetzt hat“, so ÖJC-Präsident Ing. Welzl.

Ebenso meinte Mag. Paulina Petri, Geschäftsführerin des Dokumentationsarchivs Funk: „Ich freue mich sehr, mit dem ÖJC einen kompetenten Partner aus dem Medienbereich für eine Kooperation gefunden zu haben, der uns bei der Erforschung und insbesondere bei der Konservierung des Wissens über die Rundfunk- und elektronische Mediengeschichte Österreichs tatkräftig unterstützt.“

