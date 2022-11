Kampusch zu Gast bei „Milborn“ und Babler vs. Sachslehner bei „Die Politik-Insider“ – Mittwoch ab 21.20 Uhr auf PULS 24

Corinna Milborn begrüßt diese Woche Natascha Kampusch und Yvonne Widler. Im Anschluss diskutieren Andreas Babler und Laura Sachslehner bei Wolfgang Schiefer

Wien (OTS) - Im Alter von zehn Jahren wurde Natascha Kampusch auf ihrem Weg zur Schule entführt. Genau 3096 Tage verbrachte sie in Gefangenschaft. Nach ihrer Befreiung verarbeitete sie erlebtes vor allem in Büchern. Ihr neues Buch ist ein Ratgeber, in dem sie ihre Bewältigungsstrategien nach der Gefangenschaft teilt. Bei Corinna Milborn spricht Natascha Kampusch über ihr neues Buch und den Umgang mit Krisen.

Am 25. November starteten die Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. Diese bewusstseinsbildende Maßnahme ist auch mehr als nötig, kam es in Österreich allein dieses Jahr bereits zu 28 Femiziden und unzähligen Fällen von Gewalt gegen Frauen. Dazu ist die Autorin und Journalistin Yvonne Widler bei Corinna Milborn zu Gast. In ihrem neuen Buch sucht sie nach Gründen für diese Gewalt und nach den Gemeinsamkeiten der Fälle.

Im Anschluss um 21.50 Uhr diskutieren bei Wolfgang Schiefer in „Die Politik-Insider“ der Bürgermeister von Traiskirchen, Andreas Babler, und die ehemalige Generalsekretärin und nunmehrige Wiener Landtagsabgeordnete der ÖVP, Laura Sachslehner, die aktuellen Themen des Tages.

„Milborn - Das PULS 24 Polit-Gespräch“ und „Die Politik-Insider“ – Mittwoch, 30. November ab 21.20 Uhr auf PULS 24 sowie im Livestream in der ZAPPN App.

