„Der ORF III Weihnachtszauber – Auktionsgala mit Ihren Stars“ am 17. Dezember um 20.15 Uhr in ORF III

Wien (OTS) - Eine Woche vor Weihnachten präsentiert ORF III eine besinnliche Auktionsgala live aus dem ORF RadioKulturhaus: „Der ORF III Weihnachtszauber – Auktionsgala mit Ihren Stars“ am Samstag, dem 17. Dezember 2022, um 20.15 Uhr. Bereits zum vierten Mal findet der glanzvolle Abend zugunsten von LICHT INS DUNKEL statt und wird wieder von hochkarätigen Musikerinnen und Musikern sowie Künstlerinnen und Künstlern begleitet. Mit dabei sind die Musical-Stars der Vereinigten Bühnen Wien, Ausnahmetrompeterin Selina Ott, Norbert Schneider, Aminata & The Astronauts, Clemens Unterreiner, Viktor Gernot, Simone Kopmajer und viele mehr. Ein besonderes Highlight stellt ein exklusiver Auszug des neuen Disney-Muscials „Der Glöckner von Notre Dame“ dar. Wie in den Vorjahren, werden einzigartige Kunstwerke und exklusive Kulturerlebnisse im Rahmen der Online-Auktion versteigert und kommen ausgewählten Sozial- und Behindertenprojekten zugute. Dieses Jahr unterstützt „Der ORF III Weihnachtszauber“ das inklusive Kulturfestival „sicht:wechsel“ und zwei Soforthilfeprojekte.

Zur Versteigerung stehen insgesamt 22 Kunstobjekte, acht Kulturerlebnisse, ein restaurierter Steyr-Daimler Puch 500 und ein glanzvoller Rubin aus Burma. Wer online mitsteigern möchte, kann sich auf www.dorotheum.com/lid registrieren. Während der Live-Übertragung der LICHT INS DUNKEL-Gala am 17. Dezember gibt es außerdem die Möglichkeit, telefonische Gebote abzugeben.

Am Freitag, dem 25. November, kamen die beiden ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber und Kathrin Zierhut-Kunz, Dorotheum-Geschäftsführer Martin Böhm, Musicaldarsteller David Jakobs und Dominik Hees sowie Künstler Martin Tardy zum gemeinsamen Fototermin im Palais Dorotheum zusammen. Letzterer gab Einblick in sein künstlerisches Schaffen und fertigte im Zuge einer Live-Performance eine zu ersteigernde Zeichnung an.

Peter Schöber, Programmgeschäftsführer ORF III: „Es ist eine Freude zu sehen, dass sich international renommierte Künstlerinnen und Künstler sowie die großen Kulturbühnen des Landes in den Dienst des guten Zwecks stellen. Gemeinsam mit unseren langjährigem Partner Dorotheum können wir zahlreiche hochwertige Kunstwerke zugunsten von LICHT INS DUNKEL versteigern. Wir freuen uns auf eine glanzvolle Veranstaltung und viele Gebote für die gute Sache!“

Kathrin Zierhut-Kunz, Kaufmännische Geschäftsführerin ORF III:

„Spenden zählen in diesen wirtschaftlich besonders herausfordernden Zeiten doppelt. Ein großes Dankeschön gilt daher den vielen Künstlerinnen und Künstlern, den Kulturbühnen und Unternehmen, die uns einzigartige Auktionsstücke für den guten Zweck zur Verfügung stellen. Es ist besonders schön zu sehen, wie die Spendenfreudigkeit im 50. Jahr des Bestehens von LICHT INS DUNKEL ungebrochen hoch ist und wir freuen uns über zahlreiche Mitbieterinnen und Mitbieter, um den Spendentopf noch weiter füllen und möglichst viele Projekte unterstützen zu können.“

Dorotheum-Geschäftsführer Martin Böhm: „LICHT INS DUNKEL und das Dorotheum verbindet schon eine jahrzehntelange Zusammenarbeit. Wir freuen uns daher auch dieses Jahr wieder auf den ‚ORF III Weihnachtszauber‘ und einen gemeinsamen Abend mit musikalischen Highlights und einer spannenden Charity-Auktion mit eindrucksvollen Kunstwerken und Kulturerlebnissen. Im vorigen Jahr erzielte die Versteigerung für LICHT INS DUNKEL ein Rekordergebnis und wir hoffen, dies heuer noch übertreffen zu können.“

Die 32 Exponate im Überblick:

1) Xenia Hausner „PRINCESSE CHARLOTTE BLONDE“: Chromolithografie, Öl- und Druckfarbe, 48 x 58 cm, handgedruckt auf 300g Velin d'ARCHES Papier, signiert und datiert. Zur Verfügung gestellt von Xenia Hausner. 2) „Steyr-Daimler Puch 500“: historischer STEYR-DAIMLER PUCH 500, Baujahr 1971, restauriert von Lehrlingen aus den Postbus-Werkstätten Zell am See, Innsbruck und Wolfurt. Zur Verfügung gestellt von Österreichische Postbus AG – ein Unternehmen der ÖBB. 3) Julian Khol „KONSTELLATION“: Vier Werke, Farbspray auf Papier, 30 x 30 cm, 2022. Zur Verfügung gestellt von Julian Khol. 4) „Rubin aus Burma“: sehr gute Farbe und Schliff in Pink-Rot und über 1ct. Gewicht. Sehr kleine Einschlüsse, Schliffart: Antikoval, facettiert. 5,65 x 5,38 x 4,60 mm. Gemmologisches Gutachten liegt vor. Zur Verfügung gestellt von The Natural Gem. 5) Elfie Semotan „Untitled, BGLD“: Chromolithografischer Farbdruck, 36 x 46,2 cm/30 x 40 cm, 2015/2021. Zur Verfügung gestellt von Studio Semotan. Rahmung zur Verfügung gestellt von Gerstäcker. 6) „Elisabeth im kaiserlichen Ambiente Schönbrunns“: Zwei Tickets der Kategorie A für das Musical Elisabeth vor dem Schloss Schönbrunn am 30. Juni 2023, zwei Nächte mit Frühstück im Austria Trend Parkhotel Schönbrunn und zwei „Sisi“-Tickets. 7) Arnold Schmidt „Figur“: 100 x 80 cm, Aquarellfarben, Farbstifte, Gouache, Ölkreiden auf Leinwand, 2022. Zur Verfügung gestellt von Show Factory / Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H. / Austria Trend Parkhotel Schönbrunn. Zur Verfügung gestellt von der Privatstiftung – Künstler aus Gugging. 8) Jakob Lena Knebl & Ashley Hans Scheirl „Softmachine 15“: 60 x 90 cm, Fotografie, C-Print auf Alu-Dibond, 2022. Zur Verfügung gestellt von Jakob Lena Knebl und Ashley Hans Scheirl. Rahmung zur Verfügung gestellt von Gerstäcker. 9) VALIE EXPORT „Bunker IV Nordsee 22. April 1972“: 20,4 x 30,4 cm, Fotografie, C-Print, 1972. Zur Verfügung gestellt von VALIE EXPORT. 10) „Wiener Klassikgenuss Deluxe“: Vier Tickets für die „Direktoren-Loge“ in der Staatsoper, inkl. persönlicher Begrüßung durch Staatsoperndirektor Bogdan Roščić an einem frei wählbaren Termin 2022/23, zwei Nächte in zwei „Deluxe“-Doppelzimmern im Hotel Imperial inkl. Champagnerfrühstück und 5-Gänge-Menü im Restaurant „Zum schwarzen Kameel“. Zur Verfügung gestellt von Wiener Staatsoper / Hotel Imperial / Restaurant „Zum schwarzen Kameel“. 11) Manfred Wakolbinger „Tongue 12“: Kupfer, Spachtelputz; 47,5 x 43 x 10,5 cm, 2018. Zur Verfügung gestellt von Manfred Wakolbinger. 12) Sinasi Bozatli „Chains“: 80 x 70 cm, Acryl auf Leinwand, 1998, signiert und datiert. Zur Verfügung gestellt von Sinasi Bozatli. 13) Markus Prachensky „Senatus Consultum, 2005“: Acryl auf Bütten, 70 x 60 cm, 2005. Zur Verfügung gestellt von Brigitte Prachensky. 14) „Oper & Gourmetwochenende im Burgenland“: Zwei VIP-Karten für „Carmen“ in der Oper im Steinbruch zu einem frei wählbaren Termin (außer Premiere), Plätze auf der Opernlounge am Intendantentisch, exklusive Bühnenführung von Intendant Daniel Serafin und drei Nächte im Hotel „The Resort“ inkl. Frühstück, 6-Gänge-Menü, Betriebsführung und Weinverkostung. Zur Verfügung gestellt von Oper im Steinbruch / Falstaff. 15) Hans Staudacher „Ohne Titel“: 24 x 32 cm, Mischtechnik auf Papier, 1989. Zur Verfügung gestellt von Familie Staudacher. 16) Stefanie Sargnagel „Sei einfach du selbst – Ein Kipfi?“: Siebdruck, 24 x 32 cm, 300 g/m² Papier, säurefrei, rau. Signiert und limitiert auf 300 Stück. Zur Verfügung gestellt von Stefanie Sargnagel. Rahmung zur Verfügung gestellt von Gerstäcker. 17) „Premierenkarten und Thermengenuss im Burgenland“: Zwei Premierenkarten für „Mamma Mia“ bei den Seefestspielen Mörbisch am 23. Juli 2023, eine Nacht im Doppelzimmer Seewinkel inkl. aller St. Martins Entdeckerleistungen mit Frühstücksbuffet und fünfgängiges Abendessen. Zwei Premierenkarten für „Die schöne Helena“ beim Jennersdorfer Festivalsommer auf Schloss Tabor am 3. August 2023, zwei Nächte im Thermenhotel Stoiser inkl. Verwöhnpension mit Frühstücksbuffet und sechsgängiges Abendessen. Zur Verfügung gestellt von Seefestspiele Mörbisch / St. Martins Therme & Lodge / Festspiele auf Schloss Tabor / Thermenhotel Stoiser. 18) Arik Brauer „Morgenrot-Morgengrau“: 66,8 x 42,8 cm, Farbserigraphie, 1972. Zur Verfügung gestellt von Familie Brauer. Rahmung zur Verfügung gestellt von Gerstäcker. 19) Günter Brus „Einsiedelei“: Aquarell, Größe A4, 2021. Zur Verfügung gestellt vom Atelier Brus Graz. Rahmung zur Verfügung gestellt von Gerstäcker. 20) Simon Quendler „der aufbrechende Kadmium-Himmel“: Biologisch-chemische Reaktion auf Canvas, 40 x 30 x 8 cm, 2022. Zur Verfügung gestellt von Simon Quendler. 21) „Exklusiver Kulturgenuss in Bregenz“: Zwei Premierenkarten für „Madame Butterfly“ bei den Bregenzer Festspielen am 20. Juli 2023, Teilnahme an Backstageführung und Premierenfeier, exklusive Direktorenführung mit Thomas D. Trummer im Kunsthaus Bregenz durch die Sommerausstellung „Michael Armitage“, Vier-Gänge-Menü im Casino Bregenz inkl. Startkapital und zwei Nächte mit Frühstück im Grand Hotel Bregenz, MGallery Hotel Collection. Zur Verfügung gestellt von Bregenzer Festspiele / Kunsthaus Bregenz / Casinos Austria / Grand Hotel Bregenz, MGallery Hotel Collection. 22) Monika Kus-Picco „A pill a day keeps the doctor away“: 76 x 56 cm, medizinische Produkte / Papier, 2022. Zur Verfügung gestellt von Monika Kus-Picco. 23) Soli Kiani „Liberty (Self-Portrait)“: 107 x 72 cm, Digital Print kaschiert auf Alu, 2017, 1/10 + 2 AP. Zur Verfügung gestellt von Soli Kiani. 24) „Musicalabend mit spektakulären Ausblicken“: Vier VIP-Karten für „Rebecca“ im Raimund Theater, Goodybag der Vereinigten Bühnen Wien, private Werkeinführung und Begrüßungsdrink, Übernachtung in zwei Doppelzimmern im Hotel ANDAZ VIENNA AM BELVEDERE inkl. Frühstück, Drei-Gänge-Menü im 360° OCEAN SKY im Haus des Meeres. Zur Verfügung gestellt von Vereinigte Bühnen Wien / ANDAZ VIENNA AM BELVEDERE / 360° OCEAN SKY im Haus des Meeres. 25) Peter Kogler „Ohne Titel“: Mischtechnik auf Papier, 52,5 x 67,5 cm, 2022. Zur Verfügung gestellt von Peter Kogler. 26) Elke Silvia Krystufek „Neapel, Adidas und Piazza“: 13 x 18 cm, C-Print, gerahmt, 2018. Zur Verfügung gestellt von Elke Silvia Krystufek. 27) Christian Ludwig Attersee: „VOGELKIRSCHEN“: Lithografie auf Bütten, 44 x 31 cm auf 70 x 50 cm, 1999, Künstlerexemplar Nr. IV/XXV, Druck: Carini, San Giovanni Valdarno, Italien. Zur Verfügung gestellt vom Archiv Attersee. Rahmung zur Verfügung gestellt von Gerstäcker. 28) „Sommernacht in Grafenegg“: Zwei Konzertkarten für das Jubiläumskonzert am 19. August 2023 mit dem Tonkünstler-Orchester unter Yutaka Sado, Zutritt zur Festival Lounge, Übernachtung und Frühstück im Hotel Grafenegg. Zwei Konzertkarten für die Matinee mit dem Orchestra della Svizzera italiana unter Markus Poschner und freier Eintritt ins Schloss Grafenegg. Zur Verfügung gestellt von Grafenegg und der Familie Mörwald. 29) Helmuth Gsöllpointner „Studie zu Variablem Objekt“: Graphit auf Papier, 60 x 84 cm, 1993. Zur Verfügung gestellt von Helmuth Gsöllpointner. Rahmung zur Verfügung gestellt von Gerstäcker. 30) „Nachts im Museum Belvedere“: Exklusive Kuratorenführung außerhalb der Öffnungszeiten durch die Klimt-Sammlung des Oberen Belvedere für acht Personen, jeweils eine Jahreskarte Plus, Belvedere-Meisterwerke-Katalog, Sektempfang auf der Dachterrasse des Hotel Andaz und Zugang zur Andaz Art Collection. Zur Verfügung gestellt vom Belvedere Museum /ANDAZ VIENNA AM BELVEDERE 31) Hermann Nitsch, o. T., Auflage 43/58: Terragraphie auf Leinwand, 100 x 73,5 cm, 2021. Zur Verfügung gestellt von Rita Nitsch. 32) Martin Tardy „Licht ins Dunkel“: Alkoholbasierende Tinte auf satiniertem Plexiglas, LED, Stahl; 102,5 x 192,5 cm, 2022. Zur Verfügung gestellt von Martin Tardy.

