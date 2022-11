Einladung Online-PK: EU-Pestizidreduktion heftig attackiert

Pressekonferenz von IFOAM Organics Europe mit Josef Settele, Eco Ruralis und Europäische Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten“ am 06.12.22, 10 Uhr

Brüssel/Wien (OTS) - Im Juni 2022 hat die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag zur “nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln” (SUR) präsentiert, der die Halbierung der Verwendung und des Risikos von Pestiziden bis 2030 rechtsverbindlich festschreiben soll, um die immensen Herausforderungen der Biodiversitäts- und Klimakrise zu bewältigen.

Dieser Reformvorschlag, der von Wissenschaftler:innen und Umweltschützer:innen sehr positiv aufgenommen wurde, ist aktuell heftigen Angriffen ausgesetzt: Einem Zeitungsbericht zufolge könnte die im September von Österreich und neun weiteren, fast ausnahmslos osteuropäischen Mitgliedstaaten in einem non-paper erhobene Forderung nach einer "ergänzenden Folgenabschätzung" zwischenzeitlich die Unterstützung von bis zu 19 Mitgliedstaaten haben. Falls dies zutrifft und sich für im Agrarministerrat am 12./13.12.22 eine Mehrheit findet, die weitere Folgenabschätzungen durch die Kommission fordert, könnte das die Verabschiedung des so wichtigen Gesetzesvorschlags zur Pestizidreduktion um Monate verschieben oder sogar komplett unterbinden.

Wie steht es um die Biodiversität und was haben Pestizide damit zu tun? Wer sind die Blockierer der Pestizidreduktion? Was steht am Spiel?

IFOAM Organics Europe lädt am 6. Dezember 2022 um 10 Uhr zu einer Online-Pressekonferenz, bei der Wissenschaft, Bauern und Bäuerinnen sowie die Europäische Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten“ die Dringlichkeit und Brisanz rund um die EU-Pestizidreduktion erläutern.

Dienstag, 6. Dezember 2022, 10 Uhr

Online via Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82773873945?pwd=MERwSGFkSmI2ajRBY1dVWUdsWEtFdz09

Meeting-ID: 827 7387 3945, Kenncode: 652859

Ihre Gesprächspartner:innen am Podium sind:

Prof. Dr. Josef Settele , Co-Vorsitzender des Weltbiodiversitätsrats IPBES

, Co-Vorsitzender des Weltbiodiversitätsrats IPBES Jan Plagge , Präsident IFOAM Organics Europe

, Präsident IFOAM Organics Europe Ramona Duminicioiu , Eco Ruralis, Rumänien

, Eco Ruralis, Rumänien Helmut Burtscher-Schaden, EBI "Bienen und Bauern retten", Umweltchemiker GLOBAL 2000

Im Anschluss an das Podium erhalten Journalist:innen in Breakout Rooms individuelle Infos zu einzelnen EU-Ländern. Sprache der Pressekonferenz ist englisch. Die Breakout Rooms finden in den jeweiligen Landessprachen statt.

