Paul Reisinger ist neuer Leiter des Supply Chain Management bei OrphaCare GmbH

Wien (OTS) - Seit Mitte August 2022 leitet Paul Reisinger die Abteilung Supply Chain Management der OrphaCare GmbH, Teil der AOP Health Gruppe. Der gebürtige Wiener ist somit innerhalb des international tätigen Unternehmens, das seinen Schwerpunkt auf Medizinprodukte legt und seinen Sitz in Wien hat, für die operative Tätigkeit und die strategische Ausrichtung der Abteilung verantwortlich.

Paul Reisinger, der an der FH Wien des bfi Wien seine Ausbildung für Logistik und Transportmanagement als Magister abgeschlossen hat, verfügt über langjährige Erfahrung als Führungsperson im Bereich Logistik und Supply Chain Management. Zuletzt war er in einem großen österreichischen Industrieunternehmen für die strategische Ausrichtung sowie die Analyse und Überarbeitung der Logistik- & SCM Prozesse verantwortlich.

Dem neuen Abteilungsleiter ist ein wesentliches Anliegen, künftig noch mehr Patient*innen Zugang zu den Services und Produkten von OrphaCare zu ermöglichen. Er plant daher unter anderem, die Digitalisierung der Abläufe in seiner Abteilung verstärkt voranzutreiben.

Paul Reisinger: „ OrphaCare ermöglicht Patient*innen mit seltenen Erkrankungen das Management ihrer Beschwerden bei Wahrung einer hohen Lebensqualität. Dies zu unterstützen und damit Mehrwert für die Betroffenen und für die Gesellschaft zu schaffen, motiviert mich enorm. “

Christoph Reinwald, Geschäftsführer von OrphaCare, dazu: „ OrphaCare entwickelt therapeutische Medizinprodukte und bringt sie in den Handel. Dafür sind reibungslose Abläufe entlang der gesamten Lieferkette nötig. Wir freuen uns daher, einen Profi wie Paul Reisinger an Bord zu haben. “

Ralf Lenhard, Geschäftsführer von OrphaCare, ergänzt: „ Wir fühlen uns für die Patient*innen, die auf unsere Produkte angewiesen sind, verantwortlich. Daher ist es uns ein zentrales Anliegen, dass ihre Versorgung lückenlos gewährleistet ist. Mit Paul Reisinger, der langjährige Erfahrung in diesem Bereich mitbringt, werden wir unserem Anspruch gerecht. “

Über OrphaCare



Als Teil der AOP Health Gruppe hat es sich OrphaCare zur Aufgabe gemacht, den Fokus auf Therapien von seltenen Erkrankungen zu setzen und innovative, maßgeschneiderte „out of the box“-Konzepte für Patient*innen mit speziellen Therapieansprüchen zu entwickeln. Dies sind vor allem Menschen mit seltenen oder komplexen Erkrankungen. Bereits seit 2018 konzentriert sich OrphaCare daher auf die Organisation der Patient*innen-Betreuung, bringt fortschrittliche und adäquate Medizinprodukte in den Handel und stellt dabei die Patient*innen kontinuierlich in den Mittelpunkt.

