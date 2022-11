Stabil preisgünstig: gurkerl.at launcht neue Eigenmarke „Yutto“

Wien (OTS) - Günstige Eigenmarkenprodukte sind bei Konsument:innen gerade in Zeiten hoher Inflation und schwer vorhersehbarer Preisschwankungen sehr beliebt. Bei gurkerl.at landen Exklusivmarkenprodukte bereits in jedem zweiten Warenkorb – Tendenz steigend. Denn: Während andere Handelsunternehmen die Preise ihrer Eigenmarken teils kräftig erhöhen, werden diese bei gurkerl.at den Kund:innen zuliebe bewusst niedrig gehalten. Darum launcht der Online-Supermarkt die neue Eigenmarke „Yutto“, die mit ihrer preiswerten Auswahl von Nüssen, Kokos, Mandeln und Co. besonders bei Hobby-Bäcker:innen so kurz vor Weihnachten für Freude sorgt.

Verbraucherschutzorganisationen weisen zunehmend auf eklatante Preiserhöhungen hin, die sich auch im Bereich der Niedrigpreis- und Eigenmarkenprodukte niederschlagen. (1) Ein solcher Trend lässt sich bei gurkerl.at nicht erkennen: Der Online-Supermarkt bietet Kund:innen die Sicherheit, dass sie bei dem Griff nach Eigenmarken höchste Qualität zu niedrigsten Preisen erhalten. In diversen Produktkategorien helfen diese Exklusivmarken Kund:innen dabei, beim Einkauf von Waren des täglichen Bedarfs Geld zu sparen.

Neu im Sortiment: Yutto



Seit kurzem ist das beliebte Eigenmarkensortiment von gurkerl.at um eine weitere Marke reicher: Yutto wurde als Ergänzung zum Markenprofil des Online-Supermarktes geschaffen. Und das rechtzeitig vor dem Start der großen Weihnachtsbäckerei. Aktuell sind bereits 14 Produkte aus der Nuss-Kategorie verfügbar. In Zukunft wird Yutto eine breite Palette von Produkten anbieten, die in keinem Vorratsschrank fehlen dürfen - von Cerealien und Müsliriegeln über Trockenfrüchte bis hin zu süßen und fruchtigen Aufstrichen, Kakaopulver und pflanzenbasierten Getränken.

Qualität und Quantität zugleich



gurkerl.at setzt Kund:innen zuliebe auf ein breites Angebot – insgesamt gibt es mittlerweile acht Eigenmarken mit insgesamt über 160 Produkten und das Sortiment wird in enger Abstimmung mit den eigenen Kund:innen laufend um neue erweitert. Hierbei steht die Qualität der Artikel stets im Vordergrund: „Uns ist es ein großes Anliegen, unseren Kund:innen jederzeit die besten Produkte zu den günstigsten Preisen zu bieten. Strenge Qualitätsrichtlinien und eine sorgfältige Auswahl nachhaltiger Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass sich unsere Kund:innen darauf verlassen können, hervorragende Produkte zu erhalten, die auch der Umwelt guttun“ , so Maurice Beurskens, Geschäftsführer von gurkerl.at.

Etablierte Favoriten



Auch die bereits seit längerem bestehenden Eigenmarken von gurkerl.at erfreuen sich bei Kund:innen größter Beliebtheit. Die Qualität und der Preis stimmen. Außerdem werden der Fisch von Fjoru und die Molkerei-, Käse- und Joghurtprodukte von Miil ebenso wie die Wurst- und Schinkenwaren von Dacello, die Feinkostartikel von Pappudia und die saftigen Steakspezialitäten von Sutcha garantiert durchgehend gekühlt und in höchster Frische vor die Haustür der Besteller:innen geliefert. Die Hygieneartikel von Moddia und der in kompostierbaren Kapseln gelieferte Kaffee von Ubomi machen das aktuell verfügbare Eigenmarkensortiment komplett. Weitere innovative Eigenmarkenprodukte von gurkerl.at sind bereits in Planung und sollen auch in Zukunft laufend vorgestellt werden.

Entdecken Sie alle Eigenmarken von gurkerl.at:

