Eine einzigartige Symbiose aus Geschmack, Innovation und Nachhaltigkeit (FOTO)

Wien (ots) - Planet Farms kooperiert mit SPAR und macht seine gesunden Vertical Farming Produkte für den österreichischen Markt verfügbar

Planet Farms, ein führendes Vertical-Farming-Unternehmen mit Sitz in Italien, führt seine unverwechselbaren Produkte in dem österreichischen Markt ein. Das Unternehmen beliefert von nun an mehr als 120 SPAR-Gourmet- und INTERSPAR-Märkte, Teil der SPAR Österreich-Gruppe, mit seinem hochinnovativen Salatsortiment. Planet Farms bietet zunächst zwei Produkte an: YUMMIX Vivace und YUMMIX Esotico sind verzehrfertige Salatmischungen, die in hochmodernen vertikalen Farmen angebaut werden. Dank der von Planet Farms entwickelten vollständig integrierten und automatisierten Lieferkette müssen die Salate nicht gewaschen werden, wodurch eine längere Haltbarkeit sowie ein unverwechselbarer Geschmack und Knackigkeit ermöglicht wird. Tatsächlich ist der Verbraucher der erste, der das Produkt überhaupt berührt, wenn er die einzigartigen, nachhaltigen und farbenfrohen Papiertüten öffnet.

Die Vertical-Farming Produkte von Planet Farms sind einmalig. Sie werden ohne Pestizide, in einer reinen Umwelt und mit größtem Respekt für unsere Umwelt und ihre Ressourcen angebaut. Genau das macht den Geschmack der Produkte so überraschend. Planet Farms stellt den Geschmack und die Frische ihrer Produkte in den Mittelpunkt des Prozesses. Das beginnt schon bei der Auswahl des Saatguts. Das Unternehmen wählt nur die reinsten und ursprünglichsten Sorten aus, die längst vergessene traditionelle Geschmacksrichtungen wieder aufleben lassen. Die Kunden können sogar die Liebe zur biologischen Vielfalt schmecken, die bei vielen in Vergessenheit geraten ist. Im Jahr 2018 wurde Planet Farms erfolgreich in Italien gelauncht und ist nun in mehr als 500 Geschäften der wichtigsten Modern-Trade-Ketten erhältlich. Planet Farms arbeitet mit renommierten Chefköchen wie den Brüdern Cerea vom Drei-Sterne-Restaurant Da Vittorio zusammen.

YUMMIX Vivace ist eine bunte Planet Farms-Mischung aus verschiedenen Senfblättern, Rucola und Tatsoi, die aus unbehandelten, reinen Samen gewonnen und in einer einzigartigen kontrollierten Umgebung gezüchtet wird. Yummix Vivace bringt nicht nur einen kräftigen, fast würzigen Geschmack auf den Tisch, sondern auch eine wunderschöne Farbpalette, die Gerichte zum Leuchten bringt. Wie alle Künstler bietet auch Yummix Vivace ein einzigartiges, spritziges Erlebnis: perfekt als Basis, als Beilage oder sogar zum Naschen direkt aus der Tüte (vergessen Sie das Dressing!).Da bekommt selbst unser Lieblingssnack die Pommes Frites Konkurrenz.

YUMMIX Esotico enthält eine Mischung aus verschiedenen Pak Choi-Blättern. Yummix Esotico gibt Gerichten einem Hauch von fernen Ländern. Er zeichnet sich durch seine besondere Geschmacksvielfalt aus: salzig, fast mineralisch im Geschmack und mit einem Hauch von Bitterkeit, eignen sich seine Qualitäten für eine Reihe von Gerichten - von Suppen bis hin zu herzhaften Torten, gebraten mit Gemüse oder einfach als Salat, um seine einzigartige knackige Textur und seinen unverwechselbaren Geschmack zu genießen.

Was den Produktionsprozess betrifft, so werden in den Anlagen von Planet Farms das Wasser und die Mineralien, die nicht von den Pflanzen aufgenommen werden, wieder in das System eingespeist und zurückgeführt. Das verbrauchte Wasser ist auf den Bedarf der Pflanzen beschränkt - nicht mehr und nicht weniger. Dank einer effizienten Bewässerung und der Tatsache, dass kein Waschen erforderlich ist, kommen die Blätter nie mit Wasser in Berührung. Durch diese Maßnahmen wird der Wasserverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Anbaumethoden um über 95 % gesenkt. Darüber hinaus spart die vertikale Landwirtschaft im Vergleich zu herkömmlichen Methoden mehr als 90 % der Fläche ein und fördert die biologische Vielfalt, lokale Ökosysteme und die Wiederherstellung des Mutterbodens. Auf diese Weise stellt Planet Farms eine echte Revolution dar, sowohl in Bezug auf die Qualität der Produkte als auch auf die Umweltverträglichkeit.

Weitere Informationen: https://www.planetfarms.ag/de#store-locator

Über Planet Farms

Planet Farms ist ein führendes Vertical Farming Unternehmen, das ein weltweit einzigartiges vertikales Anbausystem entwickelt hat. Das System schafft ein ideales Wachstumsumfeld, indem es die grundlegenden Parameter für den Anbau von Gemüse präzise steuert, um Produkte zu erhalten, die reich an Geschmack und Nährwerten sind. Die Verbindung von Hightech und bester italienischer Agrartradition bietet eine konkrete, skalierbare Antwort auf den Bedarf an gesunden, qualitativ hochwertigen und umweltfreundlichen Agrarprodukten, die das ganze Jahr über erhältlich sind. Die Farm ist vollständig automatisiert und deckt den gesamten Produktionsprozess ab: Ein Saatgut kommt in die Anlage und ein verpackter, verzehrfertiger Salat verlässt sie. Planet Farms bietet eine vollkommene Lebensmittelproduktion, das Lebensmittelsicherheit gewährleistet und vor plötzlichen klimatischen Schocks sicher ist, die ansonsten die regelmäßige Versorgung mit Lebensmitteln und die Produktqualität gefährden könnten.

Für Planet Farms bezieht sich die Vertikalisierung nicht nur auf die buchstäbliche, physische Nutzung des Raums, sondern auch auf einen symbolischen Wert: den Traum, die Zukunft neu zu erfinden. Er steht für eine Evolution und einen Perspektivenwechsel. Mit diesem Traum im Hinterkopf verbindet Planet Farms Tradition, Exzellenz, technologische Innovation sowie ökologische und soziale Verantwortung.

Über SPAR Österreich-Gruppe

Die SPAR Österreich Gruppe ist in Österreich und 7 Nachbarländern in 3 Geschäftsfeldern - Lebensmitteleinzelhandel, Sportfachhandel und im Bereich Einkaufszentren - tätig. Der Bruttoumsatz der gesamten Gruppe wuchs um insgesamt +4,7% auf 17,37 Mrd. Euro im Jahr 2021. Besonders erfolgreich war SPAR in Österreich, wo sie ihre Marktführerschaft im Lebensmitteleinzelhandel mit einem Umsatz von 8,63 Mrd. Euro (+3,9%) weiter ausbauen konnte. Insgesamt beschäftigt die SPAR Österreich-Gruppe mehr als 90.000 MitarbeiterInnen. In Österreich ist SPAR mit über 50.000 Beschäftigten der größte private österreichische Arbeitgeber.

Rückfragen & Kontakt:

Martin Stummer / Nils Langewald / Lena Hahn

HBI Helga Bailey GmbH - International PR & MarCom

planetfarms @ hbi.de

+49-89-99 38 87-34 /-41/-37