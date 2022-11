AVISO Pressekonferenz mit BM Polaschek: Projektvorstellung Elementarpädagogik

BM Polaschek präsentiert mit LR Teschl-Hofmeister, Mario Nava, Philippe Cori und Christoph Jünger ein weiteres Projekt für das Personal in der Elementarpädagogik

Wien (OTS) - Durch die Bildung und Betreuung in elementarpädagogischen Einrichtungen wird der Grundstein für den Erfolg in der weiteren Bildungs- und Berufslaufbahn von Kindern gelegt.

Neben den zusätzlichen finanziellen Mitteln des Bundes durch die 15a-Vereinbarung (Kindergartenmilliarde) werden daher die Länder auch in der Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Elementarpädagoginnen und -pädagogen durch den Bund unterstützt. Um gemeinsam mit den Ländern und unter Einbeziehung anderer relevanter Stakeholder an nachhaltigen Verbesserungen in diesem Bereich zu arbeiten, hat das BMBWF im Rahmen einer Ausschreibung um das Instrument für technische Unterstützung (TSI) bei der Europäischen Union angesucht und erfreulicherweise gewonnen.

Bildungsminister Martin Polaschek wird am Donnerstag, den 01. Dezember 2022, gemeinsam mit LR Christiane Teschl-Hofmeister, Mario Nava (Generaldirektor Unterstützung von Strukturreformen der Europäischen Kommission), Philippe Cori (stellvertretender Regionaldirektor des UNICEF-Regionalbüros für Europa und Zentralasien) und Christoph Jünger (Österreichisches Komitee für UNICEF) das Projekt zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für Pädagoginnen und Pädagogen in der Elementarpädagogik vorstellen.

Anschließend gibt es noch die Möglichkeit Fragen zu stellen.

Termin für Medien:

Wann: Donnerstag, 01. Dezember 2022, 08:30 Uhr

Ort: Audienzsaal, BMBWF, Minoritenplatz 5, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt:

BM für Bildung, Wissenschaft und Forschung

Peter Stöckl, B.A.

Pressesprecher

01 53120-5026

peter.stoeckl @ bmbwf.gv.at