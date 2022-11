FPÖ – Nepp: Ludwig soll seinen Maskenfetisch privat ausleben

Ende der Maskenpflicht gefordert

Wien (OTS) - Ein Ende der Maskenpflicht in den Wiener Öffis fordert der Chef der Wiener FPÖ, Stadtrat Dominik Nepp: „Wie lange will Bürgermeister Ludwig die Bevölkerung mit seinem Maskenfetisch eigentlich noch schikanieren? Die Mehrheit der Wiener hat verstanden, dass es keine Pflicht braucht, wenn man sich schützen will. Das Tragen des FFP2-Schutzes sei jedem unbenommen, epidemiologisch macht es allerdings längst keinen Sinn mehr.“

Generell hat Nepp kein Verständnis mehr für die Corona-Politik der Wiener SPÖ – seien es die eben erwähnte Maskenpflicht, merkwürdig anmutende ein-Minuten-Lockdown-Werbespots oder das aktuell verzweifelt durch Wien geisternde „Impf-Maskottchen“. „Ein Thema, das gar keines mehr ist, verzweifelt am Kochen zu halten, um von den wahren Problemen und der eigenen politischen Unfähigkeit abzulenken, ist kein geschickter Move, sondern nur noch peinlich“, schließt Nepp.

