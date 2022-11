Auszeichnung für Projekt „dock“ zum ersten Geburtstag

Wien (OTS) - Vor einem Jahr wurde die Sozial- und Gesundheitspraxis von neunerhaus und Vinzenz Gruppe in Wien eröffnet, kürzlich erhielt das Projekt den „Preis der Orden“.

Alle zwei Jahre vergibt die Österreichische Ordenskonferenz den „Preis der Orden“ an Projekte und Initiativen aus dem Umfeld der Orden, die kirchlich und gesellschaftlich relevant und wirksam sind. Heuer wurde „dock“ damit ausgezeichnet. „Wir freuen uns sehr über diesen Preis, der uns bestätigt, wie wichtig dieses Projekt ist“, erklärt MMag.a Katrin Gebhart, Projektleiterin von „dock“ in der Vinzenz Gruppe.

Das Zeichen der Bestätigung kommt genau zum Jahrestag: Im November 2021 eröffnete die neue Sozial- und Gesundheitspraxis dock am Standort von CAPE 10 – Haus der Zukunft und sozialen Innovation im zehnten Wiener Gemeindebezirk. Das Angebot von neunerhaus und Vinzenz Gruppe richtet sich an nichtversicherte sowie obdach- und wohnungslose Menschen. Bei „dock“ können all jene an“dock“en, die sonst kaum Zugang zum Gesundheitssystem haben. Ehrenamtliche Fachärztinnen* /-ärzte*, Pfleger*innen und Therapeut*innen der Vinzenz Gruppe sowie aus dem Netzwerk von neunerhaus und neunerhaus Sozialarbeiter*innen bieten hier medizinische Abklärung und Behandlung sowie Sozial- und Gesundheitsberatung. Um das Projekt „dock“ langfristig zu finanzieren und auszubauen werden Spenden und Sponsoren für Miete, Medikamente oder das Gehalt der Sozialmitarbeiter*innen – die einzigen angestellten und nicht ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen – benötigt.

Fachärztinnen* und -ärzte für Nichtversicherte

Das breit gefächerte medizinische Angebot umfasst Augenheilkunde, Gynäkologie und Geburtshilfe, Innere Medizin in den Bereichen Hepatologie, Diabetologie und Pulmologie, Neurologie, Orthopädie und Schmerzmedizin bis hin zu Urologie sowie Physio- und Ergotherapie, aber auch diplomierte Krankenpflege und Betreuung durch Hebammen. „Der Bedarf an niederschwelligen Gesundheitsangeboten für Nichtversicherte ist in den vergangenen Jahren gestiegen. Gerade durch die COVID-Krise sind noch mehr Menschen aus dem System gefallen“, beschreibt Katrin Gebhart die Ausgangssituation in Wien. Bei „dock“ im Gebäude von CAPE 10 gibt es deshalb zweimal in der Woche Ordinationen mit wechselnden Fachgebieten, insgesamt arbeiten mehr als 20 medizinische Mitarbeiter*innen der Vinzenz Gruppe ehrenamtlich für das Projekt. „Die Kooperation von Vinzenz Gruppe und neunerhaus macht den Lückenschluss zwischen Allgemeinmedizin und fachärztlicher Betreuung möglich“, bekräftigt Daniela Unterholzner, neunerhaus Geschäftsführerin. Wesentlicher Bestandteil ist auch die Sozialarbeit vor Ort, die als Wegweiserin durch das Gesundheits- und Sozialsystem fungiert“, ergänzt sie.

Die Patient*innen-Statistik

Die Bilanz des ersten Jahres zeigt, wie gut das medizinische und therapeutische Hilfsangebot angenommen wird: So konnten insgesamt 329 Patient*innen versorgt werden. Besonders hoch war die Nachfrage nach Augenärztinnen* und -ärzten*: 30 Prozent aller Betreuten suchten diese auf. Viele Nachfragen gab es auch in den Bereichen Orthopädie und Gynäkologie (jeweils rund 20%). Mehr als die Hälfte der Patient*innen war weiblich (54%), in punkto Altersstruktur war die Gruppe der 50-69jährigen mit 46% am häufigsten in der Sozial- und Gesundheitspraxis, gefolgt von den 30-49jährigen (33%). Aber auch Jugendliche wurden bei „dock“ medizinisch versorgt.





Kontakt & Info:

dock – Sozial- und Gesundheitspraxis von neunerhaus und Vinzenz Gruppe

Alfred-Adler-Straße 1

1100 Wien – Cape 10

T +43 1 418 00 66

dock @ neunerhaus.at

Bankverbindung für Spenden

Vinzenz Gruppe / Orthopädisches Spital Speising

Referenz „dock“

Raiffeisenlandesbank OÖ

IBAN AT25 3400 0001 0260 8552

Spenden sind steuerlich absetzbar!

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen

Im Sinne unserer christlichen Gründer*innen setzen wir uns gemeinsam für ein Gesundheitswesen in Österreich ein, in dem kompetente Medizin und Pflege von Herzen kommen.

Gemeinnützigkeit ist unser Prinzip. Unsere Ordenskrankenhäuser, Pflegehäuser, Wohnangebote für Menschen mit Betreuungswunsch, Rehabilitationseinrichtungen und Präventionsangebote stehen allen Menschen offen – ohne Ansehen ihrer Konfession und ihrer sozialen Stellung.

www.vinzenzgruppe.at

neunerhaus – du bist wichtig

neunerhaus ist eine Sozialorganisation in Wien und ermöglicht obdachlosen, wohnungslosen und nichtversicherten Menschen ein selbstbestimmtes und menschenwürdiges Leben mit medizinischer Versorgung, Wohnen und Beratung. Das neunerhaus Gesundheitszentrum im 5. Bezirk vereint eine Arztpraxis, eine Zahnarztpraxis, Wundversorgung sowie Sozialarbeit unter einem Dach. neunerhaus Mobile Ärztinnen* /Ärzte* sind an 27 Standorten der Wiener Wohnungslosenhilfe im Einsatz.

