EU-Jugenddialog goes Wien: Jugend gestaltet Politik und treibt europäische Jugendziele voran

Dialog auf Augenhöhe für ein nachhaltiges und inklusives Europa

Wien (OTS) - Gestern am 28. November diskutierten rund 40 junge Menschen zwischen 15 und 30 Jahren über die Umsetzung der Youth Goals – der europäischen Ziele für ein jugendgerechtes Europa – in ihrer Region. Höhepunkt des Dialogs über ein nachhaltiges und inklusives Europa war der Austausch mit Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr.

„Junge Menschen müssen bei politischen Entscheidungen miteinbezogen werden, sowohl auf regionaler und lokaler, als auch nationaler und EU-Ebene. Umso mehr freuen wir uns, dass wir den EU-Jugenddialog nach Wien bringen konnten, um den direkten Dialog zwischen Jugend und Politik zu fördern und Jugendbeteiligung auf regionaler Ebene zu stärken“, so Sabrina Prochaska, Vorsitzende der Bundesjugendvertretung.

„Nachhaltigkeit und die Klimakrise sind Themen, die junge Menschen sehr beschäftigen und die auch im Bildungssystem stärker behandelt werden sollten. Außerdem wünschen sich Jugendliche mehr Politische Bildung”, ergänzt die BJV-Vorsitzende.

Im Mittelpunkt des Dialogs stand die Frage, wie Wien zu einem nachhaltigen und inklusiven Europa beitragen kann und wie junge Menschen stärker in politische Prozesse eingebunden werden können. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr zeigt sich über den gelungenen Austausch erfreut:

„Es ist extrem wichtig, dass es Formate wie den Jugenddialog gibt, denn Mitsprache und Mitgestaltung von jungen Menschen sind in einer Demokratie unerlässlich. Der heutige Austausch hat gezeigt, dass Jugendliche bereit sind, ihre Gedanken und Visionen für ein nachhaltiges und inklusives Wien einzubringen. Gemeinsam kommen wir dem Ziel, Wien zur kinder- und jugendfreundlichsten Stadt der Welt zu machen, Stück für Stück näher. Denn alle Kinder und Jugendlichen sollen in einer sauberen Umwelt, gesund und gleich an Chancen und in Sicherheit aufwachsen können. Dazu gehört auch eine starke Gemeinschaft und das Recht auf Mitsprache” so Vizebürgermeister und Jugendstadtrat Christoph Wiederkehr.

Organisiert wurde der EU-Jugenddialog in Wien von der Koordinierungsstelle Jugenddialog in der Bundesjugendvertretung.

Mehr Infos: http://www.jugenddialog.at

Rückfragen & Kontakt:

Nicole-Pesendorfer Amon

Öffentlichkeitsarbeit Bundesjugendvertretung

nicole.pesendorfer @ bjv.at

+43 676 880 111142



Julia Kernbichler

Mediensprecherin des Vizebürgermeisters Christoph Wiederkehr, MA

+43 664 84 915 46

julia.kernbichler @ wien.gv.at