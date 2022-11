„Klartext“ am 30.11. im ORF-RadioKulturhaus und live in Ö1: „Hart an der Grenze“

Wien (OTS) - „Hart an der Grenze“ lautet der Titel von „Klartext“ am Mittwoch, den 30. November ab 18.30 Uhr im ORF-RadioKulturhaus und live in Ö1. Bei Klaus Webhofer diskutieren der Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung Andreas Achrainer, Deutsch-Jahrndorfs Bürgermeister Gerhard Bachmann (SPÖ), Oberösterreichs Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Migrationsforscherin Judith Kohlenberger.

Über 100.000 Asylanträge heuer in Österreich, Streit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden über die Unterbringung der Flüchtlinge und Migrant/innen und auf europäischer Ebene Blockade der Mitgliedstaaten bei der Suche nach funktionierenden Lösungen – die Situation in Europa und Österreich im Jahr 2022 erinnert an das Krisenjahr 2015. Die Trennung zwischen Asyl und Arbeitsmigration verschwindet zusehends. Viele in Österreich ankommende Migrant/innen werden in eine Asylstatistik gezwungen, in der sie oft nichts verloren und kaum eine Chance auf positive Behandlung ihres Antrags haben. Auch in Österreich wird schon die Forderung erhoben, die Menschen ohne Registrierung einfach durchzuwinken, wie es etwa Ungarn tut. Für die Bevölkerung vor allem in den östlichen Grenzregionen bedeutet die offene Balkanroute eine große Belastung. Nach Energie-, Inflations- und Klimakrise nun also auch wieder eine Migrationskrise, der mit alten Rezepten begegnet wird? Darüber diskutieren bei Klaus Webhofer der Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung Andreas Achrainer, Deutsch-Jahrndorfs Bürgermeister Gerhard Bachmann (SPÖ), Oberösterreichs Integrationslandesrat Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) und Migrationsforscherin Judith Kohlenberger.

„Klartext“ findet am Mittwoch, den 30. November im ORF-RadioKulturhaus statt und wird live in Ö1 übertragen. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzanzahl ist eine verbindliche Anmeldung über das Kartenbüro jedoch erforderlich. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage http://radiokulturhaus.orf.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377). Mehr zum Programm von Österreich 1 ist unter http://oe1.orf.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit

Bernadette Aigner

01 87878/19121

bernadette.aigner @ orf.at