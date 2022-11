SPÖ-Drobits: Ende der Diskriminierung bei Kreditvergaben an ältere Menschen endlich auf der Zielgeraden

„Überschriften auch mit Inhalten füllen“ – SPÖ-Konsumentenschutzsprecher verlangt rasche Vorlage des Gesetzesentwurfs

Wien (OTS/SK) - Erfreut zeigt sich SPÖ-Konsumentenschutzsprecher Christian Drobits über die Ankündigung der Bundesregierung, wonach die Diskriminierung bei Kreditvergaben an ältere Menschen endlich beendet werden soll. Er verlangt eine schnelle Vorlage des Gesetzestextes. „Wir setzen uns schon seit geraumer Zeit dafür ein, dass Banken ältere Menschen bei der Kreditvergabe nicht benachteiligen dürfen und fordern eine Regelung ähnlich wie in Deutschland. Dort sind die Banken verpflichtet, Kredite zu üblichen Konditionen zu vergeben, wenn davon auszugehen ist, dass die Zahlungen zu Lebzeiten der Kund*innen vertragsgemäß beglichen werden. Anscheinend soll nun auch in Österreich endlich eine zufriedenstellende rechtliche Situation für ältere Kreditnehmer*innen geschaffen werden – das ist eine sehr positive Nachricht für viele Senior*innen. Ich erwarte jetzt, dass dieser Überschrift auch schnell ein Inhalt folgt und der Gesetzestext rasch in Begutachtung geht. Denn es ist bedauerlich, dass wieder wertvolle Zeit für die älteren Menschen vergeudet wird“, so Drobits, der darauf hinweist, dass die Novelle erst mit Anfang April 2023 in Kraft treten soll. ****

Auch viele ältere Menschen in Österreich leiden stark unter der Teuerung und sind auf Kredite angewiesen, etwa wenn es darum geht, die Heizungsanlage zu tauschen oder altersgerechte Adaptierungen im Eigenheim durchführen zu lassen. „Oft gibt es trotz ausreichender Sicherheiten keinen Kredit – das ist Altersdiskriminierung und macht ältere Menschen zu Bankkund*innen zweiter Klasse. Nach vielen Anträgen im Parlament hat die Regierung endlich dem Druck der SPÖ nachgeben und unternimmt etwas gegen diesen unhaltbaren Zustand. Ich sehe dem entsprechenden Gesetzesentwurf mit Spannung entgegen. Die Umsetzung werden wir im Sinne der älteren Menschen in Österreich ganz genau beobachten“, so Drobits abschließend. (Schluss) sd/lp

