ORF-Nachhaltigkeitsbericht 2021/22 veröffentlicht

Wien (OTS) - Nachhaltigkeit ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie des ORF. Schon lange vor der aktuellen Energiekrise hat der ORF diverse Maßnahmen initiiert, um seiner gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Ein Überblick über die zahlreichen Aktivitäten ist im aktuell erschienenen Nachhaltigkeitsbericht 2021/22 dokumentiert, der ab sofort auf nachhaltig.ORF.at und zukunft.ORF.at abrufbar ist.

ORF-Generaldirektor Mag. Roland Weißmann: „Bereits vor 15 Jahren hat der ORF Nachhaltigkeit als bedeutende Säule in seiner Unternehmensstrategie verankert und übernimmt seitdem verstärkt Verantwortung für die Umwelt, den sozialen Zusammenhalt und für benachteiligte Menschen. Der vorliegende Bericht dokumentiert unsere Anstrengungen auf dem gerade in Krisenzeiten wichtigen Zukunftsfeld und macht diese für die Öffentlichkeit nachvollziehbar. Denn mit diesem Teil unseres öffentlichen Auftrags wollen wir für alle in Österreich lebenden Menschen ein positives Leitbild sein.“

Nachhaltigkeit und Klima im Programm

Gemäß seinem gesetzlichen Auftrag informiert der ORF sein Publikum über Nachhaltigkeitsthemen. Diverse Sendungen erfüllen diesen Auftrag, etwa jene im Rahmen des jährlichen „MUTTER ERDE“-Programmschwerpunktes. Weil das Interesse an nachhaltigen Themen wächst, wird das Angebot daran erweitert.

Green Producing

Der ORF sendet nicht nur Beiträge über Nachhaltigkeit, sondern produziert auch viele Sendungen nach Green-Producing-Kriterien – 2022 zum Beispiel die „ORF-Sommergespräche“ und „Starmania“. Mit Green Producing und den Zertifizierungen der Sendungen mit dem Österreichischen Umweltzeichen ist der ORF auf dem Weg in Richtung mehr ökologischer Nachhaltigkeit auch in seinem Kerngeschäft.

Klimaschutz

Das Ziel des ORF, bis 2040 klimaneutral zu sein, hat das Unternehmen mit der Teilnahme am klimaaktiv Pakt 2030 (gemeinsam mit zehn weiteren Unternehmen) unterstrichen. Der ORF hat erstmals einen detaillierten Carbon-Footprint vom Umweltbundesamt für den gesamten ORF-Konzern errechnen lassen und veröffentlicht.

Diversität und Barrierefreiheit

Beispiele für diese prioritären Themen sind die Inklusive Lehrredaktion und der mehrsprachige Redewettbewerb „Sag’s Multi“, bei dem in den Reden spontan zwischen zwei Sprachen gewechselt wird.

Humanitarian Broadcasting

NACHBAR IN NOT und LICHT INS DUNKEL feiern 2022 das 30-jährige bzw. 50-jährige Jubiläum. Beide Aktionen sind unbestritten erfolgreich in Sachen soziales Engagement weit über die gesetzlichen Verpflichtungen des ORF hinaus. Dieses starke Zeichen für den sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt konnte der ORF nur dank der Hilfsbereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher setzen.

Mobilität

Der ORF hat 2022 für sein Projekt „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ der Wiener Standorte den VCÖ-Mobilitätspreis gewonnen. Ziel des Projekts ist eine möglichst umweltfreundliche Anreise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum ORF-Mediencampus.

Gleichstellung

Im ORF gibt es erstmals mehr Frauen als Männer im Direktorium. Die kaufmännische Direktion, die Programmdirektion und die Hörfunkdirektion werden von einer Frau geleitet. Generell ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen im ORF auf 35,4 Prozent gestiegen. Der Frauenanteil an den gesamten Beschäftigten liegt mit 44,7 Prozent fast bei der gesetzlichen Zielvorgabe von 45 Prozent.

Der Bericht „Nachhaltigkeit im ORF 2021/22“ ist unter nachhaltig.ORF.at abrufbar.

