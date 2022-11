Weidinger: Österreich hat stabile Eigenversorgung mit Eiern

ÖVP-Konsumentenschutzsprecher verweist auf hohe Tierwohlstandards

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Es ist wichtig, dass die Lebensmittelversorgung gesichert ist, hob heute, Dienstag, ÖVP-Konsumentenschutzsprecher Abg. Peter Weidinger die gute Situation in Österreich hervor und verwies zum Vergleich auf Großbritannien, wo die Eier ausgehen und die Supermärkte bereits den Verkauf von Eiern rationieren.

„7,1 Millionen Hennen legen jährlich rund zwei Milliarden Eier in Österreich, somit können 86 Prozent der Nachfrage durch heimische Landwirtinnen und Landwirte abgedeckt werden“, unterstreicht Weidinger. Die Hühner werden nach strengsten Tierschutz- und Umweltstandards gehalten; und die heimischen Eierproduzent/innen sind Vorreiter/innen beim Tierwohl. „Auch dem Wunsch der Konsumentinnen und Konsumenten nach Eiern aus Haltung von Freiland- und Biolegehennen wurde vermehrt entsprochen“, unterstreicht Weidinger. Ein Großteil der österreichischen Legehennen wurde 2020 in Bodenhaltung (61 Prozent) gehalten, gefolgt von Freilandhaltung (26,5 Prozent) und Bio-Haltung (12,5 Prozent). Die Haltung von Legehennen in ausgestalteten Käfigen ist in Österreich seit 1. Jänner 2020 verboten. Österreich hat so viele Hennen, dass eine stabile Eigenversorgung mit nachhaltig erzeugten Lebensmitteln – und das mit hohen Tierwohlstandards – garantiert sei, so der Mandatar.

Zur Rückverfolgbarkeit von jedem einzelnen österreichischen Ei wurde die „Österreichische Eierdatenbank“ installiert, die einen wichtigen Beitrag für die Sicherung der Qualität und der tagesaktuellen Dokumentation der Warenströme bei Eiern liefert. Bereits 90 Prozent der Frischeier am Markt werden in dieser Datenbank erfasst. Beim "Quick-Egg-Check" können die Konsumentinnen und Konsumenten die Stempelung am Ei abfragen. Wenn die/der Legehennenhalter/in zugestimmt hat, erhält man neben der Haltungsform auch den Namen und die Anschrift der Legehennenhalter/in. Seit 2017 nutzen rund 2.000 Konsumentinnen und Konsumenten täglich dieses Instrument.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at