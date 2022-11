AVISO: Mediengespräch zum Versand des Bakabu-Hefts zur Sprachförderung von ukrainischen Flüchtlingskindern

Wien (OTS) - Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek und Brief & Finanz-Vorstand sowie Generaldirektor-Stellvertreter der Österreichischen Post AG, Walter Oblin, laden Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zum gemeinsamen Mediengespräch zum Versand von „Bakabu und der Feuervulkan“ mit Autor Ferdinand Auhser und Sprachwissenschaftlerin Barbara Rössl-Krötzl ein. Dieses Heft wird per Post zur frühkindlichen Sprachförderung von ukrainischen Flüchtlingskindern und alle von Flucht betroffenen Kindern an Schulen versendet. Flucht soll damit in der Schule thematisiert und in einen didaktisch-pädagogischen Kontext gebracht werden.

Im Anschluss an das Mediengespräch gibt es die Möglichkeit für ein gemeinsames Foto sowie O-Ton-Aufnahmen.

Termin für Medien:

Wann: Donnerstag, 1. Dezember 2022, 11:15 Uhr

Ort: Postfiliale, Fleischmarkt 19, 1010 Wien

Teilnehmerinnen und Teilnehmer:

Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungsminister Martin Polaschek Brief & Finanz-Vorstand und Generaldirektor-Stellvertreter der Österreichischen Post AG, Walter Oblin

Autor und Verleger Ferdinand Auhser

Sprachwissenschaftlerin Barbara Rössl-Krötzl

