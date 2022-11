Amtshaus 13: Vortragsabend und Weihnachtsprogramm

Donnerstag: „Stern von Bethlehem“, Freitag: „Engerl & Bengerl!“

Wien (OTS/RK) - Auf Einladung des Vereines „Club 13 (Hietzinger Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft)“ hält der Astronom, Physiker und Wissenschaftshistoriker Peter Habison am Donnerstag, 1. Dezember, ab 19.00 Uhr, im Amtshaus Hietzing (13., Hietzinger Kai 1-3) einen zur Vorweihnachtszeit passenden Vortrag mit dem Titel „Der Stern von Bethlehem“. Im „Großen Festsaal“ des Amtsgebäudes erzählt der Gestirne-Experte dem Publikum die „Geschichte einer himmlischen Begegnung“. Der Eintritt ist frei. Auskünfte und Anmeldungen per E-Mail: information@club13.eu. Ein stimmungsvolles „Musikalisch-literarisches Weihnachtsprogramm“ präsentieren die Schauspielerin Petra Dinhof und die Saxophonistin Daniela Krammer am Freitag, 2. Dezember, ab 19.00 Uhr, im „Großen Festsaal“ im Amtshaus Hietzing. Der Zutritt zur Veranstaltung mit dem Titel „Engerl & Bengerl!“ ist gratis. Organisation: „Wort & Ton“. Reservierungen sind nicht erforderlich.

Daniela Krammer und Petra Dinhof widmen sich den „Eigenheiten der Wiener Seele“ und unterhalten die Besucher*innen mit Weihnachts- und Advent-Geschichten sowie mit einschlägigen Liedern. Wiener Mundart-Texte kombinieren die Damen mit Swing-Klassikern. Bei allen Zusammenkünften im Amtsgebäude auf dem Hietzinger Kai 1-3 müssen die Teilnehmer*innen die geltenden Corona-Richtlinien beachten. Der Bezirk unterstützt die Aktivitäten. Beantwortung von Anfragen: Telefon 4000/13 115 (Büro-Team der Bezirksvorstehung Hietzing) bzw. E-Mail post@bv13.wien.gv.at.

Allgemeine Informationen:

Astronom Peter Habison: https://stemandmint.com

Vereinigung „Club 13“: www.club13.eu/

Schauspielerin Petra Dinhof: https://de-de.facebook.com/petra-dinhof/

Musikerin Daniela Krammer („Saxolady“): https://de-de.facebook.com/saxo-lady

Kultur-Termine im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

