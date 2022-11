„Für mehr Gesundheit und Wohlbefinden“: Rund 700 Besucher*innen bei der WiG-Life Lounge-Herbsttour

Wiener Gesundheitsförderung – WiG tourte mit interaktiven Modulen durch Wiener Einkaufszentren

Wien (OTS) - Informieren, mitmachen und hilfreiche Tipps abholen: Unter dem Motto „Für mehr Gesundheit & Wohlbefinden“ war die Wiener Gesundheitsförderung – WiG in den letzten Wochen mit der bereits zur Tradition gewordenen Life Lounge-Herbsttour in den Wiener Einkaufszentren unterwegs. „Wir touren mehrmals pro Jahr mit unserer Life Lounge durch die Bezirke und wollen den Menschen auf einfache Art und Weise Spaß an der Bewegung vermitteln und Tipps für einen gesunden Lebensstil mitgeben. Mit Stationen in den beliebten Einkaufscentern ist es uns auch heuer wieder gelungen, viele Besucher*innen zu begeistern“, freut sich Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Ob richtiges Zähneputzen, Blutdruckmessen, Jonglieren, Gewürze erraten oder den Geschmackssinn testen: Auf Groß & Klein wartete ein buntes Programm. Auch Entspannung und Ruhe im Alltag waren Themen der Herbsttour – und das nicht ohne Grund: Denn wer richtig atmet, kann Stress reduzieren. Die Life Lounge Mitarbeiter*innen boten in der „Relaxx-Station“ hilfreiche Anregungen zum Durchatmen. Rund 700 Besucher*innen machten bei diesem kostenlosen Angebot im Stadion Center, Auhof Center, in der Lugner City, im Shopping Center Nord sowie Hansson Zentrum mit und erfuhren dabei mehr über Gesundheitsthemen und wie sie ihrem Wohlbefinden etwas Gutes tun können.

