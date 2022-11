75 Jahre Dagobert Duck: reichste Ente der Welt feiert "ein bisschen" (FOTO)

Berlin (ots) - Visionär, Fantastilliardär, Sparfuchs, Schatzsucher, Abenteurer und Familienoberhaupt: Es gibt zahlreiche Gründe, warum Dagobert Duck in Walt Disney Lustiges Taschenbuch (LTB) "Goldenes Jubiläum" gefeiert werden muss! Doch der wichtigste Grund ist der 75. Geburtstag des erfolgreichen Geschäftsmanns, der ab 6. Dezember im LTB Nr. 566 mit festlichen Geschichten zelebriert wird. Chefredakteur Marko Andric weiß aber, was den Meister der Sparsamkeit so liebenswert macht:

"Geld allein macht nicht glücklich, selbst Dagobert Duck nicht. Auch wenn ihm gute Geschäfte, Talerbäder und sein Geldspeicher große Freude bereiten, beweist er in vielen Geschichten, dass doch die Familie das Wichtigste für ihn ist. Würde er sonst Donald jeden Job anvertrauen und ihn mit den Neffen zu jedem Abenteuer einladen?"

Im Dezember 1947 tauchte Dagobert Duck erstmals im Comic "Die Mutprobe" von Zeichner-Legende Carl Barks auf. Angelehnt an die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens saß er damals einsam in seiner Fabrikantenvilla und schimpfte: "Grauenhaftes Fest!" Dagegen zieht es den passionierten Schatzsucher heute immer wieder in fantastische Welten. Die Fans können sich nicht nur im LTB auf spannende Abenteuer freuen. Bereits am 25. November ist das Micky-Maus-Magazin (EUR 4,50) zu Dagobert Ducks Jubiläum im Handel erschienen. Dort beweist Dagobert Duck, dass er sich auch in der Welt der Kryptowährungen bestens auskennt. Zudem verrät ein Test, ob man selbst auch das Zeug zum Milliardär hat.

Auch die Egmont Comic Collection feiert die reichste Ente der Welt mit zahlreichen Buch-Publikationen, wie u.a. mit der neuen "Onkel Dagobert & Donald Duck"-Gesamtausgabe von Carl Barks (Band 01: 978-3-7704-0446-9| EUR 35,00) oder mit "Onkel Dagoberts Memoiren" des finnischen Künstlers Kari Korhonen (78-3-7704-0367-7, EUR 29,00).

Ausführliches Bild- und Informationsmaterial finden Sie im Egmont Presseportal. Einfach unter www.egmont-presseportal.de für den Presseraum "75 Jahre Dagobert Duck" registrieren und nach der Freischaltung können Sie mit dem Download beginnen.

Die Künstler Ulrich Schröder, Jan Gulbransson, Silvio Camboni und Andrea Freccero gratulieren im EPK/APK. Außerdem sprechen sie über die persönlichen Herausforderungen, Dagobert Duck zu zeichnen und warum sie gerade diese Figur so mögen.

Ab dem 6.12.2022 erscheint das LTB "Goldenes Jubiläum" (EUR 7,99) im Handel und auch im www.egmont-shop.de Für Interviews mit dem LTB-Chefredakteur Marko Andric, Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

