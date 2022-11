Astronergy verbessert TOPCon-Produkte des N-Typs weiterhin

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Da der PV-Markt das Entstehen verschiedener neu entwickelter N-Typ-Zellenprodukte erlebt, müssten mehr technische Probleme von allen damit verbundenen Firmen gelöst werden, erklärte Sheng He, FuE-Direktor von Astronergy, auf der von TaiyangNews am 23. November veranstalteten virtuellen Konferenz. Sein Vortrag machte deutlich, dass Astronergy an N-Typ-TOPCon-Produkten arbeitet.

Mit der Teilnahme von Insidern der PV-Branche hat die dreitägige Konferenz High Efficiency Solar Technologies 2022 viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Im Namen von Astronergy hielt er einen Vortrag über den Technologietrend von N-Typ-TOPCon-Zellen und -Modulen mit hohem Wirkungsgrad.

Da sich die Effizienzverbesserung der PERC-Zellen deutlich verlangsamt, werde die FuE der nächsten Generation von TOPCon, HJT und TBC beschleunigt, erklärte er auf der Konferenz.

Seinem Vortrag zufolge sehe sich die TOPCon-Technologie nach wie vor mit den Schwierigkeiten konfrontiert, ihre Ausbeute zu verbessern, die Waferdicke zu reduzieren, den Einbau zu beschleunigen und die Kapazität zu erhöhen. Als Pionier in der Massenproduktion von TOPCon-Modulen hat Astronergy große Fortschritte gemacht und großartige Ergebnisse in Form dünnerer Wafer und höherer Effizienz erzielt.

Und mit seinen großformatigen N-Typ-Wafern, SMBB plus Half-Cutting, Randverstärkung und einer zuverlässigeren Verkapselung hebt sich das TOPCon-Modul der ASTRO-N-Serie von anderen Produkten ab.

Die ASTRO-N-Module zeichnen sich durch einen hohen Wirkungsgrad, eine hohe Leistung, eine hohe Zuverlässigkeit, eine geringe Leistungsminderung und eine lange Garantiezeit aus und wurden von PVEL, TÜV Rheinland und vielen anderen Organisationen ausgezeichnet.

Astronergy hat seine erste große Charge von TOPCon-Modulen mit einer Leistung von 156 MW für ein Projekt in der Prignitz in Deutschland angeboten, das das erste und größte Projekt mit N-Typ-PV-Modulen in Europa ist. Von Juni bis November dieses Jahres wurden mehr als 35.000 N-Typ-TOPCon-Module in europäische Länder verkauft und erhielten viel Lob. Und natürlich haben viele der in andere Kontinente verkauften TOPCon-Module positive Kommentare von Kunden erhalten.

Das derzeitige ASRTO-N-Modul hat einen Wirkungsgrad von mehr als 22,5 % und wird von Bloomberg als Tier-1-Modulanbieter eingestuft.

Mit der Mission, eine nachhaltige und kohlenstofffreie Welt mit Solarenergie zu schaffen, wird Astronergy seine Kraft in fortschrittliche Technologien stecken, um seine N-Typ-TOPCon-Zellen zu verbessern, sich auf Technologiereserven für andere fortschrittliche Zelltechnologien vorzubereiten und bessere Produkte für Kunden in aller Welt anzubieten.

