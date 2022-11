Rotes Kreuz zum #GivingTuesday: Wir helfen, wo sonst niemand hilft

Jedes sechste Kind lebt im Kriegsgebiet; Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung hilft in über 100 Krisenregionen

Wien (OTS) - Ghanem war erst acht Jahre alt, als eine Rakete sein Haus in Mosul, Irak, traf. Seine beiden Geschwister starben bei der Explosion, Ghanem verlor ein Bein. Zwei lange Jahre konnte der Bub nicht gehen, weil er keine passende Prothese hatte. Erst in einer medizinischen Einrichtung des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK) wurde ihm von Spezialist:innen eine neue Prothese angepasst. Nun kann Ghanem wieder schmerzfrei gehen und mit Freunden gemeinsam sogar Fußball spielen. Es sind Einrichtungen wie diese, die weltweit dringend benötigte medizinische und humanitäre Hilfe leisten. Zum heutigen #GivingTuesday erinnert das IKRK mit seiner Kampagne „Be there“ an die uneingeschränkte Hilfe, die das internationale Rote Kreuz durch den Grundsatz der Neutralität auch in Konfliktregionen leisten kann.

„Weltweit lebt eines von sechs Kindern in einem Kriegsgebiet und leidet an Angst, Hunger und Armut. Täglich erreichen uns furchtbare Bilder, die uns das unerträgliche Leid der Menschen in Konfliktregionen vor Augen führen. Was bleibt, ist oftmals ein Gefühl von Hilflosigkeit“, so der Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, Michael Opriesnig. Das Internationale Rote Kreuz hilft derzeit global in über 100 Kriegs- und Krisensituationen, die sonst niemand erreicht. Durch die reibungslose Zusammenarbeit der Nationalgesellschaften gelingt es der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung auch in schwer zugänglichen Gebieten, humanitäre Hilfe zu leisten – sei es mit medizinischer Ersthilfe, Hilfsgüterlieferungen, Bargeldhilfe oder im Sanitärbereich. „Wir sind dort, wo andere nicht hinkommen“, heißt es von Opriesnig.

Rotkreuzbewegung hilft seit bald 160 Jahren

Die Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung ist das größte humanitäre Netzwerk der Welt und leistet seit bald 160 Jahren Hilfe. Die Bewegung ist in fast allen Ländern der Erde, also in 192 Ländern, präsent und wird von Millionen von Freiwilligen unterstützt. Im Jahr 2021 konnten so über 150.000 Verletzungen versorgt werden, die durch Waffen verursacht wurden. In enger Koordination mit der Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung unterstützt das Österreichische Rote Kreuz viele humanitäre Hilfsprojekte rund um die Welt. „Wir helfen zum Beispiel in der Ukraine mit warmen Winterdecken, Hygienepaketen für 31.000 Haushalte, mobilen Gesundheitsteams und Generatoren, damit die Menschen ein warmes Zuhause haben. Auch in Afghanistan steht ein kalter Winter bevor. Lungenentzündungen und Unterernährung bei Kindern nehmen zu, da Familien vor der unmöglichen Wahl stehen: Essen oder heizen. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Um in Afghanistan lebensrettende Hilfe zu leisten, unterstützt das IKRK 33 Krankenhäuser mit einer Gesamtkapazität von mehr als 7.000 Betten. Über 10.000 besonders bedürftige Familien wurden mit Bargeldzuschüssen unterstützt, um sie bei der Deckung ihrer Grundbedürfnisse zu unterstützen“, erklärt Opriesnig.

Mit jedem gespendeten Euro an das Rote Kreuz können weiterhin lebenswichtige Güter und Medikamente in Krisengebiete geliefert werden. „Dank der Unterstützung von Spenderinnen und Spender können wir Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, eine neue Zukunft geben. Ihre Spende lässt uns lebenswichtige Güter in betroffene Gebiete liefern, Gesundheitseinrichtungen sanieren sowie Kinder und Familien mit Medikamenten versorgen“, bedankt sich Michael Opriesnig bei allen Rotkreuz-Unterstützer:innen. „Nutzen wir die Vorweihnachtszeit, um neben dem Konsumwahnsinn auch an unsere Mitmenschen zu denken und Solidarität zu zeigen.“

#GivingTuesday ist weltweiter Tag des Gebens

Der #GivingTuesday am 29. November fand seinen Anfang in den USA und ist die altruistische Antwort auf das vorangehende Kaufrausch-Wochenende zwischen Black Friday und Cyber Monday. 2022 wird der Giving Tuesday, oder der Tag des Gebens, bereits zum 11. Mal gefeiert. Denn: Gutes tun tut gut.



Das Rote Kreuz bittet um Spenden:

Österreichisches Rotes Kreuz

IBAN: AT57 2011 1400 1440 0144

BIC: GIBAATWWXXX

Erste Bank: BLZ: 20.111

Kennwort: One Campagne – Be There

Oder unter: www.jetzt-helfen.at/projekt/one-campagne-be-there

Fotos: Link

Rückfragen & Kontakt:

Österreichisches Rotes Kreuz

Emina Ayaz, BA

Presse- und Medienservice

+43 1 589 00-153 +43 664 5444619

emina.ayaz @ roteskreuz.at

www.roteskreuz.at