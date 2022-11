App-Gründer scheitern meist an dürftigen Konzepten, schlechtem Marketing, Geldmangel und Selbstüberschätzung

Studie über misslungene App-Start-ups

Meist ist die Idee unwirtschaftlich und kann somit nicht umgesetzt werden Paul Dyrek, Geschäftsführer von DeineSeite.at 1/4

Viele Start-ups vergessen, dass eine App entsprechend beworben werden muss. Sie planen zu wenig Geld dafür ein Paul Dyrek, Geschäftsführer von DeineSeite.at 2/4

Häufig werden der finanzielle und der zeitliche Aufwand unterschätzt Paul Dyrek, Geschäftsführer von DeineSeite.at 3/4

Viele meinen auch, sie könnten alles selbst machen – vom Design bis hin zur Vermarktung Paul Dyrek, Geschäftsführer von DeineSeite.at 4/4

Wien (OTS) - Nicht jedem App-Start-up ist so viel Erfolg und Glück beschieden wie Runtastic, Bitpanda oder GoStudent. Ein großer Teil scheitert, bevor es überhaupt richtig losgeht. Doch was sind die Hauptgründe dafür? Eine neue Studie befasst sich mit dem Thema. Dabei wurden über 500 gescheiterte neue App-Projekte der letzten drei Jahre in neun europäischen Ländern analysiert – davon allein rund 380 in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ausgewertet wurden die Zahlen vom großen österreichischen App-Entwickler DeineSeite.at – gemeinsam mit Partneragenturen in den jeweiligen Staaten.

App-Entwickler sortieren schlechte Konzepte schon im Vorfeld aus

Für 29 Prozent der untersuchten Projekte war schlicht eine Ablehnung des App-Entwicklers der Hauptgrund, warum nicht mehr als ein Konzept aus ihnen wurde. „Meist ist die Idee unwirtschaftlich und kann somit nicht umgesetzt werden“ , weiß Paul Dyrek, Geschäftsführer und Inhaber von DeineSeite.at. Dazu würden sich oft rechtliche und technische Probleme gesellen.

In der Untersuchung auf Platz zwei mit 25 Prozent landet schlechtes Marketing. „Viele Start-ups vergessen, dass eine App entsprechend beworben werden muss. Sie planen zu wenig Geld dafür ein“ , sagt der Experte. Und sei dennoch genug Budget da, werde es oft falsch eingesetzt. So fehle häufig ein Monitoring, ob die Kampagne effizient ist und die erwünschten Erfolge bringt.

Auf Platz drei (17 Prozent) in der Ursachen-Studie gescheiterter App-Start-ups landen falsche Markt- und Zielgruppenanalysen. Dabei wird vor allem die Konkurrenz zu wenig beachtet und analysiert, ob es die jeweilige App-Idee nicht ohnehin schon gibt und ob man die passende Zielgruppe erreicht.

Kosten und Zeitaufwand werden häufig unterschätzt

Die Selbstüberschätzung der Gründer (12 Prozent) liegt im Ranking auf Platz vier. „Häufig werden der finanzielle und der zeitliche Aufwand unterschätzt“ , erklärt Paul Dyrek. Schnell werde aus dem Projekt ein Vollzeitjob, der die ganze Konzentration des Gründers benötige. „Viele meinen auch, sie könnten alles selbst machen – vom Design bis hin zur Vermarktung“ , weiß der Experte. Meist ein fataler Irrtum.

Auf Platz fünf mit 5 Prozent landet das Thema Steuern. Sie wachsen so manchem Gründer über den Kopf und zwingen zum Aufgeben. Das Setzen aufs falsche Team liegt mit 4 Prozent auf Platz sechs. Entweder findet der App-Gründer keine geeigneten Mitarbeiter oder das Team ist zu klein oder ineffizient.

Zu den übrigen Hauptgründen fürs Scheitern (8 Prozent) zählen etwa Probleme mit Zulieferern, interne Konflikte oder nicht lösbare Probleme beim Geschäftswachstum. Viele schaffen es nicht, ein Lastenheft zu schreiben. So mancher App-Gründer scheitert schließlich trotz toller Idee an den eigenen Vorstellungen und nimmt gut gemeinte Ratschläge von erfahrenen App-Experten einfach nicht an.

6 Hauptgründe für das Scheitern von App-Gründern

29% Projekt-Absage | 25% Schlechtes Marketing | 17% Markt & Zielgruppe falsch | 12% Selbstüberschätzung | 5% Steuern | 4% Falsches Team | 8% Sonstiges - Quelle: DeineSeite.at, Analyse von 508 gescheiterten App-Gründungen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Italien, Frankreich, Polen, Rumänien, Ukraine (2020-2022)

Über DeineSeite.at

Das 23-köpfige Team des Software-Entwicklers DeineSeite.at befasst sich schwerpunktmäßig mit der Entwicklung von Apps für Start-ups. Weitere Arbeitsbereiche sind die Programmierung von Websites und Web-Apps. Markenzeichen von DeineSeite.at sind kostenlose Beratungen und Analysen zu Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Förderungen. Dazu kommen ein Kostenvoranschlag mit Fixpreisgarantie und ein Ideenschutz. Das Unternehmen hat sein Büro in 1010 Wien und einen zweiten Standort in Fahndorf (Bezirk Hollabrunn/ Niederösterreich). Mehr auf www.deineseite.at.

