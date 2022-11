Barmherzige Brüder mit „Green Brands Gütesiegel“ ausgezeichnet

Anerkennung für vorbildliche ökologische Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen

Wären alle weltweit im Gesundheitsbereich tätigen Unternehmen ein eigener Staat, so wäre dieser der fünftgrößte CO2-Emittent. Das ist ein ganz klarer Auftrag, sich im Umweltschutz zu engagieren Dir. Adolf Inzinger, Gesamtleiter der Barmherzigen Brüder Österreich (CEO) 1/2

Der Wasserverbrauch, der Energieeinsatz und das Abfallaufkommen zählen zu den wichtigsten Punkten, wo wir im Bereich Nachhaltigkeit ansetzen Dir. Adolf Inzinger, Gesamtleiter der Barmherzigen Brüder Österreich (CEO) 2/2

Wien (OTS) - Am 28. November 2022 erhielten die Barmherzigen Brüder Österreich das GREEN BRAND-Gütesiegel verliehen. Dieses ist eine eingetragene EU-Gewährleistungsmarke und zeichnet nach einem unabhängigen, transparenten und neutralen Prüfverfahren Unternehmen für ökologische Nachhaltigkeit aus.

Den Barmherzigen Brüdern Österreich wird damit bestätigt, umweltfreundlich und nachhaltig zu arbeiten und dadurch einen wesentlichen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz sowie zur Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen zu leisten. Dies wird durch Prüfungs-, Validierungs- und Kontrollverfahren sichergestellt, die anerkannte Institute durchführen.

Frater Daniel Katzenschläger OH, Mitglied der Provinzleitung der Barmherzigen Brüder, übernahm gemeinsam mit Dir. Adolf Inzinger, Gesamtleiter der Barmherzigen Brüder Österreich (CEO), die Auszeichnung. Für Frater Daniel ist „der mehrdimensionale Ansatz im Bereich der Nachhaltigkeit Teil unserer gelebten Schöpfungsverantwortung. In ihr spiegeln sich auch die Ordenswerte Hospitalität, Verantwortung, Qualität, Respekt und Spiritualität wider.“

Dir. Inzinger bezeichnete die Auszeichnung als weiteren Meilenstein, im Bemühen, in allen Krankenhäusern und Betreuungseinrichtungen Schöpfungsverantwortung ernst zu nehmen und im Alltag vor Ort konkret zu leben. „Wären alle weltweit im Gesundheitsbereich tätigen Unternehmen ein eigener Staat, so wäre dieser der fünftgrößte CO2-Emittent. Das ist ein ganz klarer Auftrag, sich im Umweltschutz zu engagieren“ , so Inzinger. Und weiter: „Der Wasserverbrauch, der Energieeinsatz und das Abfallaufkommen zählen zu den wichtigsten Punkten, wo wir im Bereich Nachhaltigkeit ansetzen“ .

Umweltmanagement der Barmherzigen Brüder

Die Sorge um die Erhaltung der natürlichen Lebensräume, der Schutz der Arten sowie der verantwortete Umgang mit den Ressourcen unserer Erde sind Auftrag für uns alle. Das Umwelt­management der Barmherzigen Brüder erstreckt sich daher auf sämtliche Bereiche ihrer Krankenhäuser und Betreuungseinrichtungen. Es reicht vom Einkauf regionaler Essenszutaten bis hin zur Altstoffsammlung und Photovoltaikanlagen. Unter diesem Gesichtspunkt erhält Umweltschutz auch ein enormes Sparpotenzial. Denn der effiziente Einsatz der Ressourcen reduziert deren Verbrauch und vermindert zugleich in sehr vielen Bereichen auch die Kosten.

Deutliches Ergebnis all dieser Bemühungen ist u. a. die Zertifizierung aller Krankenhäuser und Betreuungseinrichtungen nach dem EU-Umweltmanagementverfahren EMAS III – und dies als erster österreichischer Gesundheitsdiensteanbieter. Die Maßnahmen und Erfolge der Barmherzigen Brüder im Umweltbereich sind unter www.barmherzige-brueder.at/umwelt dokumentiert.

Über Green Brands

Green Brands ist eine internationale, unabhängige und selbständige Markenbewertungs-Organisation mit Hauptsitz in Veitsbronn (Deutschland) und Büros in Österreich, Schweiz, Tschechische Republik, Ungarn in der Slowakei und Italien und zeichnet ökologisch nachhaltige Marken aus und verleiht diesen das GREEN BRANDS-Gütesiegel.

Mit dieser Auszeichnung und dem Gütesiegel, das eine eingetragene EU-Gewährleistungsmarke für ökologische Nachhaltigkeit ist, werden Marken (Unternehmen / Produkte / Dienstleister / Lebensmittel / Verbände) geehrt, die sich nachweisbar in besonderem Maße um den Schutz der Umwelt, des Klimas, der Natur sowie der Artenvielfalt und der Ressourcen kümmern und verantwortungsvoll damit umgehen. GREEN BRANDS honoriert damit die Verpflichtung der Marken zu Klimaschutz, Nachhaltigkeit und ökologischer Verantwortung in einzigartiger Weise. (www.green-brands.org/ueber-uns).

Über die Barmherzigen Brüder

Die Österreichische Ordensprovinz ist eine von weltweit 20 Ordensprovinzen. Die Barmherzigen Brüder sind in 52 Staaten mit 396 Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens auf allen Kontinenten vertreten. Geführt werden die Einrichtungen von weltweit 983 Ordensbrüdern gemeinsam mit etwa 64.000 haupt- und 29.000 ehrenamtlich Mitarbeitenden. Pro Jahr werden weltweit neben unzähligen Eintages-PatientInnen aus den Bereichen Day Care und Day Surgery rund 24 Millionen ambulante Kontakte und ca. 900.000 stationäre PatientInnen versorgt.

In der Österreichischen Ordensprovinz mit Standorten in Österreich, Tschechien, Ungarn und der Slowakei betreiben die Barmherzigen Brüder gemeinsam mit fast 9.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an rund 30 Standorten zwölf Krankenhäuser sowie zahlreiche weitere Sozial- und Gesundheitseinrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, Lebenswelten für Menschen mit Behinderungen, eine Therapiestation für Drogenkranke, Hospize sowie Kur- und Wellnesseinrichtungen. 2021 erfolgten in den österreichischen Einrichtungen trotz Corona-Pandemie ca. 115.000 stationäre Aufnahmen, fast 750.000 ambulante Patientenkontakte und etwa 50.000 Operationen.

Nach dem Vorbild des Ordensgründers, des heiligen Johannes von Gott (1495-1550), betreuen die Barmherzigen Brüder Menschen ungeachtet der Herkunft, der Religion, des Geschlechtes oder des sozialen Status und wollen nach ihren Möglichkeiten für alle Hilfesuchenden verfügbar sein. Ein Kennzeichen des Ordens ist der Versuch, mit innovativen und nachhaltigen Lösungen drängenden Problemen im Gesundheits- und Sozialbereich zu begegnen und diese mit Professionalität und christlicher Nächstenliebe umzusetzen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Bernhard Zahrl MAS | Leitung Unternehmenskommunikation

Kleine Sperlgasse 8/12a | A-1020 Wien

Tel (01) 21121 DW 1102 | Fax DW 1120 | Mobil 0676 8959 87102

bernhard.zahrl @ bbprov.at | www.barmherzige-brueder.at