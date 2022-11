SPÖ-Deutsch zu „Demokratie-Monitor“: „Vertrauen der Menschen in Regierung im Sinkflug, weil Türkis-Grün bei Teuerung nicht handelt“

SPÖ hat die richtigen Lösungen zur Bekämpfung der Teuerung: Gaspreisdeckel und Winter-Soforthilfe zur Unterstützung von Bevölkerung und Wirtschaft rasch einführen

Wien (OTS/SK) - Der „Demokratie-Monitor“ des SORA-Instituts hat ergeben, dass das für die Bevölkerung derzeit mit Abstand dringendste politische Anliegen die Teuerung ist. Gleichzeitig ist, so ein weiterer Befund des „Demokratie-Monitors“, das Vertrauen der Menschen in die Bundesregierung weiter gesunken: Nur noch 33 Prozent der Menschen vertrauen Türkis-Grün. Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch ist es „kein Wunder, dass das Vertrauen der Menschen in diese Bundesregierung ins Bodenlose sinkt – denn gerade beim Thema Teuerung, wo die Bevölkerung am dringendsten politische Lösungen einfordert, bringt Türkis-Grün nichts zustande“. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Die Preise müssen runter, das senkt auch die Inflation. Die SPÖ hat die richtigen Lösungen zur Bekämpfung der Teuerung, seit mehr als einem Jahr liegen unsere Vorschläge dazu auf dem Tisch. Die explodierenden Energiekosten sind für die Bevölkerung und die Wirtschaft immer existenzbedrohender. Es darf nicht sein, dass Menschen in Österreich frieren, weil sie sich das Heizen nicht mehr leisten können. Und es kann auch nicht sein, dass der österreichische Wirtschafts- und Industriestandort durch die hohen Energiekosten Wettbewerbsnachteile gegenüber Deutschland erleidet. Die Nehammer-Regierung muss endlich handeln und die SPÖ-Vorschläge für einen Gaspreisdeckel und eine Winter-Softhilfe so rasch wie möglich umsetzen“, so Deutsch heute, Montag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. (Schluss) bj/mb

