Erfolg bei der Heim-WM für Österreichs Bau-Fachkräfte

Österreichs Bauwirtschaft darf sich über eine Goldmedaille und ein „Medallion for Excellence“ bei den Berufs-Weltmeisterschaften in Salzburg freuen

Wien (OTS) - Nach drei anstrengenden Tagen und insgesamt 20 Stunden hochkonzentrierter Wettbewerbszeit jubeln Jonas Schulner und Oliver Waily (beide Firma Leyrer + Graf) am Ende über Platz eins in der Kategorie Betonbau und lassen dabei Nationen wie u.a. China, Deutschland und Japan hinter sich: „Gold bei der Heim-WM – besser geht’s nicht! Ein sensationelles Gefühl! Es war anstrengend und der Druck enorm, aber jetzt genießen wir nur noch! Ein großes Dankeschön an unseren Ausbilder und unseren Arbeitgeber, der uns diese Erfahrung ermöglicht hat!“

Österreichs Betonbauer setzen damit eine beeindruckende Serie fort: seit der Einführung der Kategorie Betonbau im Jahr 2015 holten die rot-weiß-roten Teilnehmer jedes Mal Platz eins (s. Bilanz unten). Für die Vorbereitung zeichnete Ausbilder Thomas Prigl verantwortlich.

Hochbauer Kilian Lupinski von der Firma Karl Puchleitner Bau sichert sich Platz 7 und ein „Medallion for Excellence“, welches nur ab dem Erreichen einer sehr hohen Punkteanzahl vergeben wird. Als Aufgabe hatte der Steirer 3 Module in 3 Tagen zu errichten. Gold sichern sich ex aequo die Teilnehmer aus Deutschland, China und der Schweiz. Das gab es noch nie und zeugt von der starken Konkurrenz in der Hochbau-Kategorie. Im letzten Jahr gewann Kilian den Bundeswettbewerb der Hochbauer, der ebenfalls in Salzburg ausgetragen wurde.

„Vor einem Jahr bester Hochbauer Österreichs und nun diese Erfahrung, mich mit den weltweit besten Fachkräften zu messen! Ein Erlebnis, für das ich sehr dankbar bin. Ich freue mich für meine Mitstreiter, hier sind echte Freundschaften entstanden“, so der 19-Jährige aus Feldbach. Kilian Lupinski wurde von Ausbilder Roland Mittendorfer vorbereitet.

Gold und ein „Medallion for Excellence“ - diese Ergebnisse zeigen einmal mehr, dass das triale Ausbildungssystem der österreichischen Bauwirtschaft - bestehend aus Betrieb, Berufsschule und Lehrbauhof - Fachkräfte hervorbringt, die im internationalen Vergleich zu den Besten zählen.





Ergebnisse Betonbau (erstmals 2015 ausgetragen):

2022 WorldSkills Gold Jonas Schulner und Oliver Waily

2021 EuroSkills Gold Georg Engelbrecht und Daniel Mühlbacher

2020 kein Bewerb

2019 WorldSkills Gold Mateo Grgic und Alexander Krutzler

2018 EuroSkills Gold Sebastian Frantes und Markus Haslinger

2017 WorldSkills Gold Alexander Tury und David Wagner

2016 kein Bewerb

2015 WorldSkills Gold Michael Haydn und Alexander Hiesberger





Ergebnisse Hochbau:

2022 WorldSkills 7. & Medallion for Excellence Kilian Lupinski

2021 EuroSkills Gold Michael Hofer

2020 kein Bewerb

2019 WorldSkills Silber Marc Berndorfer

2018 EuroSkills Silber Marc Berndorfer

2017 WorldSkills Gold Robert Gradl

2016 EuroSkills 5. & Medallion for Excellence Oliver Pieber

2015 WorldSkills Silber Martin Entholzer

2014 EuroSkills Gold Kevin Jaindl

2013 WorldSkills Silber Martin Mittelberger

2012 EuroSkills Gold Matthias Moosbrugger

2011 WorldSkills 5. & Medallion for Excellence Thomas Gaugl

2010 EuroSkills Gold Michael Krauskopf





