3.600 Quadratmeter! Die LED-Bildschirme von Unilumin glänzen bei der Weltmeisterschaft in Katar nicht nur auf dem Spielfeld, sondern auch abseits des Spielfelds

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die Weltmeisterschaft in Katar ist in vollem Gange. Auf dem Spielfeld kämpfen Veteranen wie Lionel Messi und Luka Modric mit neuen Spielern, um als Sieger aus dem Endspiel hervorzugehen. Abseits des Spielfelds strömen Fußballfans aus aller Welt nach Katar, und das Land ist jetzt ein Fest der Ausgelassenheit. Bei der diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar wird chinesische Technologie auf dem Spielfeld und abseits des Spielfelds die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen. Als Repräsentant der chinesischen LED-Technologie hat Unilumin insgesamt 3.600 Quadratmeter LED-Bildschirme für Katars Lusail-Stadion, Fernsehstudios, Hotels, Einkaufszentren und andere Veranstaltungsorte bereitgestellt, um den reibungslosen Ablauf der Weltmeisterschaft in Katar zu gewährleisten.

Das Eröffnungsspiel der Fußball-WM in Gruppe C fand am Nachmittag des 22. November (Ortszeit Peking) im Lusail-Stadium statt. Unilumins riesige LED-Anzeigetafel war ein perfektes Beispiel für den Glanz des Sports, als Saudi-Arabien das weltweit führende Fußballteam Argentinien unter der Führung von Lionel Messi besiegte. Die LED-Anzeigetafel von Unilumin hat außerdem den Glanz der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft durch ultraklare Bildschirme und Panoramaübertragung ergänzt, damit Fußballfans auf der ganzen Welt jeden spannenden Moment miterleben können.

Abseits des Spielfelds sind auch die LED-Bildschirme von Unilumin ein Highlight. Auf dem internationalen Musikfestival im Lusail-Stadium kreierten die LED-Bildschirme von Unilumin mithilfe ultra-hochauflösender Bildqualität und leuchtender, weicher Farben eine immersive Livemusik-Atmosphäre, die die Auftritte von Bollywoods beliebtester Sängerin Sunidhi Chauhan und anderer Superstars ergänzte und zum Start der Fußballweltmeisterschaft einen furiosen künstlerischen Karneval bot!

Vom Hamad International Airport bis hin zu internationalen Fünf-Sterne-Hotels, vom CCTV-Fernsehstudio in Katar bis hin zu charakteristischen Einkaufszentren vor Ort, hat Unilumin exklusive Räume für Fußballfans mit einer großen Auswahl an LED-Bildschirmen und integrierten Lösungen geschaffen, einschließlich rund um die Spiele in den Stadien in Katar sowie den Veranstaltungen rund um die Stadien, und bietet ein umfassendes Serviceangebot für die FIFA-Fußballweltmeisterschaft 2022!

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1955872/Qatar_World_Cup_Lusel_Stadium_Shenzhen_Unilumin_Technology.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1955873/CCTV_Broadcasting_Hall__Qatar_Shenzhen_Unilumin_Technology.jpg

