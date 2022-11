AVISO: 173. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer, 1. Dezember 2022

Wien (OTS) - Am Donnerstag, den 1. Dezember 2022, findet die 173. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer statt. Auf der Tagesordnung des österreichischen Arbeitnehmer:innenparlaments steht neben zahlreichen Anträgen und dem Bericht von AK Präsidentin Renate Anderl auch ein Gespräch zwischen Daniela Brodesser (Gemeinwohlstiftung Común) und Klaus Schwertner (Caritas), moderiert von Falter-Journalistin Nina Horaczek unter dem Titel „Arm wird ärmer – reich wird reicher. Das ist nicht unser Österreich.“

Bitte merken Sie vor:

173. Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer

Donnerstag, 1. Dezember 2022, 9.00 Uhr

Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf

Am Kurplatz 2

7431 Bad Tatzmannsdorf

Wir bitten Medienvertreter:innen um Anmeldung an presse @ akwien.at.

Datum: 1.12.2022, um 09:00 Uhr



Ort:

Reduce Gesundheitsresort Bad Tatzmannsdorf

Am Kurplatz 2, 7431 Bad Tatzmannsdorf



Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Michael Mayer

066488156286

michael.mayer @ akwien.at

www.arbeiterkammer.at