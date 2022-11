Armin Assingers „Promi-Millionenshow“ bringt 225.000 Euro für LICHT INS DUNKEL

Rekordsumme bei aktuellem Modus – erspielt von Caroline Athanasiadis, Johannes Silberschneider, Christian Stani und Julia Stemberger

Wien (OTS) - ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS MONTAG, 28. November 2022, 22.45 UHR BEACHTEN!

Rätselspaß im Dienst der guten Sache! Am Montag, dem 28. November 2022, steht das Wissen von Moderatorin und Kabarettistin Caroline Athanasiadis, Schauspieler Johannes Silberschneider, Musiker Christian Stani und Schauspielerin Julia Stemberger in der „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ um 20.15 Uhr in ORF 2 auf dem Prüfstand. Die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten erspielen beim aktuellen Modus (derzeit eingesetzter Fragenbaum und vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten) die Rekordsumme von 225.000 Euro für die ORF-Aktion. Die Gewinne bei dieser Ausgabe werden von LIDL Österreich und EPAMEDIA zur Verfügung gestellt.

Mit Bildrätseln, UNESCO-Welterbestätten, einem Nobelpreisträger und einem Kinderbuch zu 225.000 Euro

Christian Stani holt mit Hilfe des 50/50-Jokers und der richtigen Antwort A auf die 14. Frage (Kinder der 90er-Jahre starrten auf Autostereogramme – Bilder, die durch eine bestimmte Betrachtungsweise ...? A: dreidimensional wirken, B: die Farbe wechseln, C: sich zu bewegen beginnen, D: durchsichtig werden) 50.000 Euro.

Caroline Athanasiadis sichert mit der richtigen Antwort C auf die 14. Frage (Das Land mit den meisten UNESCO-Welterbestätten ist …? A:

Mexiko, B: Indien, C: Italien, D: Australien) weitere 50.000 Euro.

Julia Stemberger hebt sich alle drei Joker bis zum Ende auf und findet mit Unterstützung des 50/50-Jokers, des Publikumsjokers und des Telefonjokers die richtige Antwort A auf die finale 15. Frage (Linus Pauling erhielt als bisher einziger Mensch zwei Nobelpreise als alleiniger Preisträger – nämlich für ...? A: Chemie und Frieden, B: Frieden und Medizin, C: Literatur und Medizin, D: Physik und Chemie). Sie gewinnt die maximal mögliche Summe von 75.000 Euro.

Johannes Silberschneider sorgt mit Unterstützung des Publikumsjokers und der richtigen Antwort C auf die 14. Frage (Wer bezeichnete „Die kleine Raupe Nimmersatt“ als Lieblingsbuch seiner Kindheit, obwohl er bei Veröffentlichung schon fast 23 war? A: Eminem, B: Bill Gates, C:

George W. Bush, D: Justin Bieber) für zusätzliche 50.000 Euro.

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Auch bei der „Promi-Millionenshow für LICHT INS DUNKEL“ umfasst der Fragenbaum 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht bis zur 75.000-Euro-Frage.

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage10: 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro

Frage 13: 35.000 Euro

Frage 14: 50.000 Euro – Christian Stani, Caroline Athanasiadis und Johannes Silberschneider

Frage 15: 75.000 Euro – Julia Stemberger

