„Report“ über Asylstreit, Kollektivvertragsverhandlungen, Klimarat-Vorschläge sowie Corona und die Folgen

Am 29. November um 21.05 Uhr in ORF 2; Live-Gast im Studio ist Tirols Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 29. November 2022, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Asylstreit

Die Aufnahme und Unterbringung von Asylwerberinnen und Asylwerbern sorgt für Streit zwischen den Bundesländern und in der Europäischen Union. Die Anzahl der Migrantinnen und Migranten, die nach Österreich kommen, und derer, die durchreisen, ist so groß wie schon lange nicht. Welche Lösungen gibt es und wie ist der Zustrom in den Griff zu bekommen? Ein Bericht von Julia Ortner und Alexander Sattmann.

Live im Studio ist der dafür zuständige Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer, SPÖ.

Verhandeln oder streiken?

Bei den Kollektivvertragsverhandlungen ist ein heißer Herbst vorhergesagt worden – und tatsächlich stehen in ganz Österreich aufgrund von ÖBB-Warnstreiks seit 0.00 Uhr die Züge still. In einigen Kernbereichen, wie bei den Metallern oder bei den Beamten, ist die Einigung aber überraschend schnell über die Bühne gegangen. Die oft zu Grabe getragene Sozialpartnerschaft hat damit wieder ein kräftiges Lebenszeichen gesendet. Vor allem beim Handel, bei den Eisenbahnern oder den Brauereien spießt es sich aber. Drohen hier längere Konflikte? Stefan Daubrawa und Martin Pusch berichten.

Was wurde aus den Vorschlägen des Klimarats?

Begleitet von großem Medieninteresse nahm der Klimarat Anfang des Jahres seine Arbeit auf. Die Klimaräte wurden repräsentativ ausgewählt und sollten dadurch mehrheitsfähige Lösungen erarbeiten, wie Österreich bis 2040 klimaneutral werden kann. Im Juli überreichten sie der Klimaministerin und dem Wirtschaftsminister 93 konkrete Vorschläge. Doch seither ist wenig passiert. Sophie-Kristin Hausberger hat nachgefragt, was nun aus den Vorschlägen bzw. der Bürgerbeteiligung in Klimafragen wird.

Corona und die Folgen

Vor einem Jahr wurde die Impfpflicht politisch beschlossen und das Land in einen Lockdown geschickt. Impf- und Maßnahmengegner/innen gingen auf die Straße und schon bald wurde die nie umgesetzte Impfpflicht wieder abgeschafft. Seitdem gibt es fast nur mehr freiwillige Corona-Schutzmaßnahmen, Impfungen und Tests bleiben gratis. Doch dieses Hin und Her der Politik hat zu einem nachhaltigen Schaden geführt: Viele haben kein Vertrauen in die politische Krisenbewältigung und wollen auch mit dem Thema Pandemie nichts mehr zu tun haben. Darunter auch diejenigen, die bis jetzt viele Maßnahmen solidarisch mitgetragen haben, berichten Laura Franz und Helga Lazar.

