Gerber zu Bahnstreiks: Im Sinne zigtausender Pendlerinnen und Pendler: Bitte rasch an den Verhandlungstisch zurückkehren!

Errungenschaften unserer Sozialpartnerschaft unter Beweis stellen

Innsbruck (OTS) - Wirtschaftslandesrat Mario Gerber ruft in Sachen Bahnstreiks zu einem „raschen Annähern beider Seiten am Verhandlungstisch auf“. „Die heutigen Verkehrsszenen haben deutlich gemacht, wie viele Menschen als Unbeteiligte den Preis für diese Auseinandersetzung zu zahlen haben“, so Gerber.

Allein schon im Sinne der vielen tausenden Tiroler Pendlerinnen und Pendler müsse man ungeachtet der eigenen Situation auch die Verantwortung für andere übernehmen. „Genau jetzt wäre die Chance, die Errungenschaften unserer Sozialpartnerschaft unter Beweis zu stellen“, betont Gerber, dass es hierfür aber auch das notwendige Augenmaß benötige. Ein Beharren auf „Maximal-Forderungen“ werde diesem Anspruch jedoch nicht gerecht und trage in dieser ohnedies angespannten Zeit lediglich zu mehr Belastung bei. „Und zwar nicht nur bei den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern vor allem auch bei vielen tausenden Tirolerinnen und Tirolern, die für ihre tägliche Arbeit auf die Bahn angewiesen sind“, so Gerber.

