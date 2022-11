Generali hilft Kund_innen beim Energie sparen

Die Generali Versicherung erweitert mit der Green IT Assistance ihre Service-Leistungen. Energieverbrauch von elektronischen Geräten und nachhaltige Entsorgung veralteter Geräte im Fokus.

Wien (OTS) - Immer mehr Menschen engagieren sich für ein klimafreundliches Leben. Mit der Green IT Assistance unterstützt die Generali Versicherung ihre Kund_innen auf diesem Weg. Die ab 28. November verfügbare Assistance-Leistung bietet ein professionelles 24/7-Beratungsservice. In Kooperation mit dem Partner Europ Assistance unterstützt die Generali ihre Kund_innen bei allen Fragen zum Thema Energie, Energiesparen, Recycling und Fördermöglichkeiten in diesem Bereich.

Die Green IT Assistance ist im Rahmen des Tip&Tat-Pakets in allen neu abgeschlossenen Haushalt- und Eigenheimprodukten der Generali mitversichert.

Die folgenden Serviceleistungen können telefonisch, per Chat über das Kundenportal oder auch via App per Video-Chat abgerufen werden:

Beratung bezüglich der Optimierung und Reduktion des Strom- bzw. Energieverbrauchs von Endgeräten bei unterhaltungselektronischen Geräten wie z.B. PCs, Laptops, Smartphones und Tablets

Vermittlung geeigneter Dienstleister zur nachhaltigen Entsorgung von defekten oder veralteten elektronischen Geräten. Als elektronische Geräte gelten Laptops, Smartphones, Tablets, Drucker, Bildschirme und Fernseher

Beratung bei Energieförderungen (z.B. einer Photovoltaikanlage) oder beim Kauf eines neuen elektronischen Gerätes

Hilfestellung bei einer von den Versicherungsnehmer_innen gewünschten Löschung von Daten im Internet/in sozialen Netzwerken

Tip&Tat beinhaltet neben der Green IT Assistance unter anderem auch eine Handwerker-Notfallhilfe und unterstützt bei der Organisation eines Hotelzimmers bzw. einer Ersatzunterkunft nach einem Schadenfall. Tip&Tat kann im Rahmen einer Haushalt- und/oder einer Eigenheimversicherung eingeschlossen werden und kostet 1,42 bzw. 2,00 Euro monatlich.

Walter Kupec, Chief Insurance Officer Schaden/Unfall der Generali Versicherung, ist überzeugt, dass Assistance-Leistungen bei den Kund_innen hoch im Kurs stehen: „Als nachhaltiges Unternehmen möchte die Generali ihre Versicherten nicht nur ein Leben lang begleiten, sondern sie auch dabei unterstützen, das Klima und die Umwelt zu schützen. Wir zeigen mit unserer Green IT Assistance Wege auf, Energie effizient zu nutzen und den Lebenszyklus elektronischer Geräte zu verlängern.“

Bei diesem Text handelt es sich um eine unverbindliche Basisinformation für Medienvertreter; Informationen über Produkte und Services sind verkürzt bzw. vereinfacht dargestellt.

DIE GENERALI VERSICHERUNG AG

Die Generali Versicherung ist die drittgrößte Versicherungsgesellschaft in Österreich und Teil der Generali Group. Die Generali Group ist eine der größten globalen Versicherungsgruppen und Vermögensverwalter. Sie wurde 1831 gegründet und ist in 50 Ländern mit Prämieneinnahmen von insgesamt 75,8 Milliarden Euro im Jahr 2021 vertreten. Mit mehr als 75.000 Mitarbeiter_innen, die 67 Millionen Kund_innen betreuen, nimmt die Generali eine führende Position in Europa ein und gewinnt auch in Asien und Lateinamerika zunehmend an Bedeutung. Im Mittelpunkt der Generali Strategie steht das Bestreben, ein Lifetime Partner für die Kund_innen zu sein, das durch innovative und personalisierte Lösungen, erstklassige Kundenerfahrungen und digitalisierte globale Vertriebskapazitäten erreicht wird. Die Generali hat die Nachhaltigkeit vollständig in alle strategischen Entscheidungen integriert, um für alle Stakeholder Werte zu schaffen und gleichzeitig eine gerechtere und widerstandsfähigere Gesellschaft aufzubauen.

Die Generali Österreich gehört zur der im Jahr 2022 neu geschaffenen Business Unit „Deutschland, Österreich und Schweiz“ (DACH). Mit 19,4 Milliarden Euro Prämieneinnahmen und rund 13 Millionen Kund_innen ist die neue Business Unit der Generali Group eine der führenden Erstversicherungsgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz.







Rückfragen & Kontakt:

Generali Versicherung AG

Angelika Knap

Pressesprecherin

(01) 534 01-12443

presse.at @ generali.com

www.generali.at