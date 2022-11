Donaustadt: „Alpine Carolers“ gastieren im Kultur-Stadl

Vergabe von Zählkarten: 0677/630 19 868, Info: 0699/180 646 40

Wien (OTS/RK) - Weihnachtliche Gesänge erschallen am Samstag, 3. Dezember, im rustikalen „Kultur-Stadl Eßling“ (22., Eßlinger Hauptstraße 96). Um 19.00 Uhr beginnt ein vorweihnachtliches Konzert mit dem Quartett „Alpine Carolers“. Die Sänger*innen tragen an dem Abend traditionelle viktorianische Kostüme und haben ein umfassendes Repertoire mit internationalem Liedgut im Zeichen der Advent- und Weihnachtszeit. Auf dem liebevoll arrangierten Programm stehen auch Stücke aus der jüngsten CD „Weihnachtsgeschenke“. Der Eintritt ist frei. Spenden lehnen die ehrenamtlich werkenden Organisator*innen der Vereinigung „Kulturfleckerl Eßling“ nicht ab. Bestellung von Zählkarten: Telefon 0677/630 19 868. Ebenso möglich sind Reservierungen per E-Mail: reservierung@kulturfleckerl.at.

Die Zuhörerschaft wird um Beachtung der gültigen Corona-Regeln gebeten. Von „Rockin‘ Around The Christmas Tree“ bis zu „Süßer die Glocken nie klingen“ spannt das Ensemble „Alpine Carolers“ stimmgewaltig einen Liederbogen mit vielerlei weihnachtlichen Facetten. Infos über weitere Veranstaltungen im „Kultur-Stadl Eßling“: Telefon 0699/180 646 40 (Angela Hannappi) und E-Mail kultur@kulturfleckerl.at.

Allgemeine Informationen:

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/presse