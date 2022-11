Frühjahr 2023: Wohnstile, Trends und Neuheiten der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Welt können wir uns nicht machen, wie sie uns gefällt, aber die eigenen vier Wände. Auf geht's - mit Newcomern, die zu Hause ein Wohlgefühl verbreiten, weil sie den Zeitgeist im Blick haben und den persönlichen Geschmack treffen, egal wie er aussieht. Ob natürlich, sachlich oder sinnlich - die trendstarken Stile der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion spiegeln moderne Wohnlichkeit wider: Die "Neue Natürlichkeit" liefert mit hellen Erdtönen und einer Prise Holz das Rezept für Gemütlichkeit. Die "Neue Sachlichkeit" mag es aufgeräumter und überrascht mit geometrischen Formen und starken Farben. Kunstvolle Muster und tiefe Töne fügen sich mit einem Hauch Extravaganz zur "Neuen Sinnlichkeit".

Jeder der Einrichtungstrends lässt sich mit unseren Heimtextilien, Farben, Tapeten, Teppichen, Fliesen, Böden, Leuchten und Möbeln ganz individuell verwirklichen - vom Boden bis zur Decke, vom Flur bis ins Bad. Hinter der Haustür begrüßen Sie ab sofort Garderoben und Stauraummöbel der Massivholz-Serie YONNA, und im Laufe des Jahres feiert unser Badsortiment Premiere. Im Wohnzimmer gehen die Polstermöbel in Bouclé- und Cord-Bezügen mit den Trends. Neue funktionale Sofas und smarte Relaxer sorgen für Entspannung auf Knopfdruck. Sessel CURVE ist die moderne Neuinterpretation des Ohrensessels, während der gepolsterte Stuhl CAPRI mit seiner gefälligen Form an den Chic der Wirtschaftswunderjahre erinnert. Wie Industrie-Charme und rustikale Natürlichkeit zusammenpassen zeigen die Tische TAPE und TALE auf beeindruckende Weise. Und im Schlafzimmer wünscht Bett VITA mit Kopfteil in Spitzkissen-Optik eine gute Nacht.

Neben dem Wandfarben-Klassiker Weiß geben 2023 gleich drei "Trendfarben" den Ton beim Wohnen an: Tiefes Schwarz bereitet magische Momente, freundliches Beige weckt Wohlbehagen und Grün, die Farbe des Frühlings, erzählt vom Neuanfang und macht einfach glücklich. Mit sechs neuen, edlen Farbtönen starten die "Designfarben" eine limitierte Sonderedition. Wer Wert auf wohngesunde und ressourcenschonende Inhaltsstoffe legt, wird sich über die neuen veganen "Naturell Kreidefarben" freuen. Zwanzig Farbtöne mit matter Textur von "Frühlingserwachen" bis "Wellenklang" machen Lust auf Veränderung im Einklang mit der Natur.

Die komplette Pressemappe Frühjahr/Sommer 2023 der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion als pdf, Artikellisten für die gezeigten Freisteller und das Factsheet mit allgemeinen Informationen rund um die Kollektion und das Bildmaterial in Form von Milieubildern und Freistellern stehen Ihnen im Presse-Download zur Verfügung.

