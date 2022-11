FPÖ – Schnedlitz: „Wenn diese Regierung nicht wäre, könnte Österreich in fast allen Bereichen Autarkie erreichen“

Wien (OTS) - „Seit Anbeginn der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Versorgungsengpässen und Versorgungsabhängigkeiten in vielen Bereichen forderten wir Freiheitliche ein höheres Augenmerk auf Autarkie zu legen. Geschehen ist dank ÖVP und Grünen freilich in dieser Richtung nichts, außer wenn es darum ging, Freunderl zu versorgen“, diesen Schluss zog heute der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz in Anbetracht einer aktuellen Umfrage im Auftrag der „Krone“.

Demnach seien Versorgungssicherheit bei Lebensmitteln und Getränken den Österreichern wichtiger als etwa die Gesundheit oder Klimaschutz. Die Sorge vor Engpässen und leeren Supermarkt-Regalen sei weitergewachsen. Nur noch 16 Prozent der Befragten hätten das Gefühl, dass in der EU in den vergangenen beiden Jahren die richtigen Entscheidungen getroffen wurden, wenn es um das Thema Versorgungssicherheit geht. „Das Ergebnis ist für mich nicht überraschend, denn die schwarz-grüne Bundesregierung versagt auf voller Länge und verunsichert durch hochnäsiges Nichtstun die Bürger im Land“, betonte Schnedlitz.

„Gerade Österreich ist mit seiner Beschaffenheit extrem begünstigt. Viele landwirtschaftliche Flächen, Wasserläufe ohne Ende, technologisches Know-how und fleißige Menschen – die besten Voraussetzungen dafür, das eigene Land mit fast allem zu versorgen, was man nur brauchen kann und muss – von Strom bis Nahrungsmittel. Diese Regierung lernt aber nichts aus den eigenen vielen Fehlern, sondern macht sie erneut oder unterlässt vorsätzlich im Sinne Österreichs zu handeln. Der Wahnsinn liegt darin, denselben Fehler immer wieder zu tun, im Glauben, dass es beim nächsten Mal besser wird – deshalb sofortige Neuwahlen für ein selbständiges sicheres Österreich. Ohne diese Regierung kann Österreich auch wieder zu einem Standort gemacht werden, der Wettbewerbsvorteile bietet und aus der Abhängigkeit ausbricht“, forderte Schnedlitz.

