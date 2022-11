Wels präsentiert historisch größtes Sozialpaket in Höhe von 2,3 Mio. Euro

Rund 20.000 Welserinnen und Welser profitieren davon

Wels (OTS) - Der extreme Anstieg der Lebenserhaltungskosten hat weitreichende Auswirkungen auf das gesellschaftliche und soziale Leben in Wels. Besonders betroffen von den Folgen der hohen Inflation und der Energiekrise sind Alleinerziehende, Mehrkindfamilien, Personen mit geringem Erwerbseinkommen, Arbeitslose und ältere Personen. Teils sind die Auswirkungen existenzgefährdend.



Um die sozialen Folgen der Teuerung noch wirksamer abzufedern, wurde entschieden, ein „Welser Unterstützungspaket“ zu schnüren, um die Bevölkerung in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen. Die Gesamtdotierung dieses Paketes wird bei etwa 2,3 Mio. Euro liegen.

Einmalzahlungen

Dabei handelt es sich um eine Subvention von 100 Euro für die antragstellende Person und jeweils 50 Euro für jede weitere Person in der Haushaltsgemeinschaft als nicht rückzahlbarer Zuschuss.



• Netto-Einkommensobergrenze bei einem Ein-Personen-Haushalt 1.800 Euro

• Netto-Einkommensobergrenze bei einem Mehr-Personen-Haushalt 2.600 Euro

• Pro Kind in der Haushaltsgemeinschaft erhöht sich die Einkommensobergrenze um jeweils 120 Euro



Die Auszahlung der Unterstützung soll in Form von Wels Cards erfolgen, um die Wertschöpfung in der Stadt zu belassen. Die Wels Card ist bei etwa 240 Partnerbetrieben einlösbar, unter anderem auch im Lebensmittelhandel.

Ersatz der Elternbeiträge in der Kinderbetreuung

Die Elternbeiträge in der Kinderbetreuung werden auf die Dauer von zwei Monaten übernommen. Anspruchsberechtigt sind Eltern, deren Kinder den Hauptwohnsitz in Wels haben und welche in Wels in einer Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtung nach den Bestimmungen des Oö. Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes (Oö. KBBG) betreut werden. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach dem entrichteten Beitrag.

Kostenübernahme der Elternbeiträge in den Ganztagsschulen

Die Kosten für die Elternbeiträge in den Ganztagsschulen werden für die Dauer von zwei Monaten übernommen. Anspruchsberechtigt sind Erziehungsberechtigte, deren Kinder den Hauptwohnsitz in Wels haben und welche eine ganztägige Schulform in einer öffentlichen Pflichtschule der Stadt Wels in Anspruch nehmen.

Ersatz für die Kostenbeiträge bei der mobilen Betreuung und Pflege

Anspruchsberechtigt sind alle Personen mit Hauptwohnsitz in Wels, welche mobile Betreuung und Pflege einer Anbieterorganisation, die für die Stadt Wels tätig ist, in Anspruch nehmen. Die Höhe des Zuschusses richtet sich nach dem entrichteten Beitrag.

Erhöhung der Zuschüsse „Essen auf Rädern“

Die Stadt Wels erhöht die Zuschüsse für Essen auf Rädern auf Dauer. Pensionistinnen und Pensionisten erhalten künftig je nach Staffelung ihres Einkommens statt 2,67 Euro pro Mahlzeit 4 Euro beziehungsweise statt 3,77 Euro pro Mahlzeit 5 Euro.

Unterstützungspaket für Vereine

Zusätzlich sollen auch Vereine unterstützt werden, die eigene Vereinsräumlichkeiten erhalten müssen und dadurch von erhöhten Energiekosten betroffen sind, sofern der Bund keine Unterstützungsleistungen vorsieht. Dafür werden die Mittel aus den nicht ausgeschöpften Corona-Vereinshilfen herangezogen. Die entsprechenden Vereine werden diesbezüglich von der Stadt Wels kontaktiert.

Zitate

Bürgermeister. Dr. Andreas Rabl: „Die Energiekrise stürzt viele Menschen unverschuldet in eine finanzielle Notlage. Als Bürgermeister von Wels sehe ich es als meine Aufgabe, den Menschen in dieser finanziell schwierigen Zeit Sicherheit zu geben und die enormen Kosten für besonders Betroffene abzufedern. Mit dem Unterstützungspaket in Millionenhöhe werden wir vielen Menschen in Wels helfen können. Die Menschen müssen sich auf unsere Hilfe verlassen können.“



Vizebürgermeisterin Christa Raggl-Mühlberger: „Es war uns besonders wichtig, so viele Familien wie möglich zu erreichen. Die Hilfe soll dort ankommen, wo sie am dringendsten benötigt wird. Ich bin stolz, dass die Stadt in der finanziellen Lage ist, ein solches Paket zu schnüren und wir in herausfordernden Zeiten unsere Bürger unterstützen können.“



Stadtrat Dr. Martin Oberndorfer: „Wir unterstützen mit diesem Paket als Stadt gezielt Jungfamilien und ältere Menschen, weil gerade diese von der Teuerung am stärksten betroffen sind. Als wirtschaftlich erfolgreiche Stadt kann sich Wels diese Unterstützung auch leisten. Mit der Wels Card ist sichergestellt, dass die von der Stadt ausbezahlten Hilfen in der Region bleiben und zusätzlich zu den Betroffenen auch die Welser Wirtschaft in dieser schwierigen Zeit stärken.“

Gesamte PK-Unterlage mit Foto sowie näheren Infos u.a. zu den Anspruchsvoraussetzungen und den Anträgen siehe hier: www.wels.gv.at

