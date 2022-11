10. Bezirk: „Winterzauber“ ab 2.12. im Böhmischen Prater

Die 3 Extremen, Sirtaki Schrammeln und Chris Kaye: 0676/720 94 11

Wien (OTS/RK) - Unter dem vielversprechenden Motto „Winterzauber im Böhmischen Prater“ wird an 10 Tagen in diesem Freizeit-Areal in Wien-Favoriten ein vergnügliches Unterhaltungsprogramm für Groß und Klein geboten. Zahlreiche Fahrgeschäfte haben geöffnet. Von weihnachtlichen Ständen im Prater-Gelände bis zu Konzerten gibt von Freitag, 2. Dezember, bis Sonntag, 18. Dezember, zahlreiche Gründe für einen Besuch. Freitag ab 14.00 Uhr sowie Samstag und Sonntag ab 11.00 Uhr lohnt sich ein Abstecher in den Laaer Wald. Der Eintritt ist gratis. Am Freitag, 2. Dezember, tritt zwischen 19.30 und 22.00 Uhr im Saal „Tivoli“ (10., Laaer Wald 30 c) das Musik-Trio „Die 3 Extremen“ bei einem verfrühten Krampus-Konzert („Krampulaus“) auf. Karten im Vorverkauf: 15 Euro. Info: Telefon 0676/720 94 11 (Kulturverband Böhmischer Prater, Manfred Fritz).

Am Samstag, 3. Dezember, verbreitet von 16.30 bis 18.30 Uhr das Quartett „Sirtaki Schrammeln“ Frohsinn und macht „Musik für den kleinen Urlaub im Advent“. Der Eintritt zum Konzert im Saal Tivoli“ ist frei. Für Sonntag, 4. Dezember, hat sich der Sänger Chris Kaye angesagt, der zwischen 15.00 und 17.30 Uhr eine bunte Musik-Show mit dem Titel „American Gospel“ präsentiert. Zutritt: kostenlos. Auskunft per E-Mail: m.fritz@musicreport.at.

Bei allen Veranstaltungen sind die aktuellen Corona-Regelungen zu beachten. An den anderen Tagen unterhalten Reinhold Bilgeri, Heini Altbart, Gernot Uhrsprung, Dado Eldorado sowie Mario und Freddy von „Sumawind“ die Besucher*innen im Böhmischen Prater. Perchten, Christkind und Weihnachtsmann lassen sich den netten „Winterzauber“ gleichfalls nicht entgehen. Programm-Details im Internet: www.böhmischer–prater.at.

