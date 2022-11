KORREKTUR: FPÖ - Krauss fordert Neuregelung der Essensbeitragsbefreiung für Kinder

Wien macht Arme noch ärmer

Wien (OTS) - Fassungslos zeigt sich der Wiener FPÖ-Klubchef Maximilian Krauss angesichts der Zahlen betreffend der Essensgeldbefreiung in Kindergärten und Schulen. „Dass es hier in den vergangenen Jahren zu keiner Anpassung gekommen ist und Eltern gerade in Zeiten der massiven Teuerung und Inflation nun vor dem Problem stehen, wie sie sich das Essensgeld für ihre Sprösslinge leisten sollen, zeigt einmal mehr das Totalversagen der Wiener Sozialdemokratie auf. Eine Bemessungsgrundlage von 1100 Euro bei einer definierten Armutsgrenze von 1780 Euro vorzuschreiben, ist fernab der Lebensrealität vieler Eltern. Vor allem Alleinerzieherinnen können dadurch einmal mehr in die Bredouille kommen.“ Krauss fordert eine umgehende Anpassung für die Befreiung, damit die Betreuung der Kinder samt warmer Mahlzeit weiter gewährleistet sein kann.

