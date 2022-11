CZUR TECH startet deutsche Website und expandiert in Europa

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - CZUR TECH CO., LTD, ein chinesischer Anbieter von intelligenten Hardwarelösungen, hat angekündigt, dass er eine deutschsprachige Website (https://de.czur.com/) einrichten werde, um seinen Kundenstamm in Europa durch ein besseres Einkaufserlebnis und einen stärker lokalisierten Service und Support zu erweitern.

Obwohl CZUR-Produkte weltweit verkauft werden, sind sie zurzeit nur über englischsprachige Plattformen erhältlich. Um den Bedürfnissen seiner sprachlich vielfältigen Kunden besser gerecht zu werden, hat CZUR ein neues deutschsprachiges Portal eingeführt, das den lokalen Käufern ein klareres Bild der Produkte von CZUR in ihrer Muttersprache bietet und damit ein besseres Einkaufserlebnis für deutschsprachige Kunden ermöglicht.

„Die Pandemie hat einen Anstieg der Umstellung auf die Digitalisierung bewirkt. Berichten zufolge streben 22 % der Unternehmen einen papierlosen Betrieb an, während die Mehrheit der übrigen Unternehmen eine papierarme Umgebung anstrebt. Eine fortschrittliche Scanlösung kann eine papierlose Strategie solide unterstützen. Deshalb möchten wir unsere Sichtbarkeit erhöhen und unsere einzigartigen Scanner einer größeren Zahl von Benutzern vorstellen", erklärt Kang Zhou, CEO von CZUR.

„Da wir weltweit in immer mehr Märkte vordringen, ist es unser Ziel, noch mehr Benutzern einen lokalisierten Service zu bieten. Das ist einer der Gründe, warum wir ursprünglich das deutschsprachige Portal geschaffen haben – um die Vielfalt zu fördern." fügte Kang hinzu.

CZUR hat im Laufe der Jahre über 370.000 Scanner an Kunden in mehr als 140 Ländern verkauft. Europa macht etwa 40 % des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus. Der Großteil des Geschäfts von CZUR in Deutschland wird über Offline-Händler und Amazon Deutschland abgewickelt. In der Zwischenzeit hat das Unternehmen bei seinen Bemühungen um die Reduzierung des Papierverbrauchs mit einigen der wichtigsten Akteure des Landes zusammengearbeitet, darunter Unternehmen wie IBM, Institutionen wie das Deutsche Werkzeugmuseum, die Friedrich-Schiller-Universität Jena und Kommunalverwaltungen wie die Stadt Hilden.

CZUR wurde 2013 gegründet und entwickelt intelligente Hardware-Lösungen für Unternehmen und Privatpersonen. Seine intelligenten Bürogeräte geben den neuesten Technologien eine menschliche Note, um die Arbeitseffizienz in Arbeitsumgebungen grundlegend zu verbessern. Seine Produktlinien umfassen Hardware, PC-Dienste, Cloud-Dienste, Webdienste, App-Entwicklung und Algorithmen.

