Sky Q und Sky X jetzt auch auf der Xbox verfügbar

• Sky Q App und Sky X App für Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X erhältlich

Wien (OTS) - Sky Kund:innen können das erstklassige Entertainment-Angebot jetzt noch komfortabler genießen. Die beliebten Sky Q und Sky X Apps sind nach der Einführung auf Samsung Smart TVs, der Apple TV Box sowie auf Smart TVs von LG Electronics und der PlayStation 4/5 jetzt auch für Xbox One, Xbox Series S und Xbox Series X verfügbar.

Sky Q weitet Verfügbarkeit aus:

Ob preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme kurz nach Kino oder bester Live-Sport – Kund:innen mit abonnierter Multiscreen Option haben über die Sky Q App die Möglichkeit, Inhalte nicht nur auf ihrem Sky Q Receiver zu konsumieren, sondern ab sofort auch auf der Xbox sowie zusätzlich auch auf weiteren kompatiblen Fernsehern und Geräten im Haushalt zu empfangen. So können verschiedene Programme zur selben Zeit genossen werden. Die Sky Q App für die Xbox kann ab heute kostenlos im App Store heruntergeladen werden. Ein zusätzlicher Kabel- oder Satellitenanschluss ist nicht notwendig.

Sky X bequem via Xbox streamen:

Alle Entertainment-Fans die über eine Xbox verfügen, können ab dem 30. November die Sky X App kostenlos im App Store herunterladen und so alle Fiction und Sport-Highlights noch flexibler erleben.



Michael Radelsberger, stellvertretender Geschäftsführer Sky Österreich: „Wir wollen unsere Inhalte auf möglichst vielen Wegen und so unkompliziert wie möglich zur Verfügung stellen. Durch die Kooperation mit Xbox erweitern wir die Empfangbarkeit von Sky Q und Sky X um einen wichtigen Partner und machen das TV-Erlebnis für unsere Kund:innen noch komfortabler.“



Über Sky Österreich:

Sky ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien – viele davon Sky Originals – neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows. Sky Abonnent:innen können unser Programm jederzeit zuhause oder unterwegs über Sky Q und Sky X sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet dabei alles aus einer Hand: Sky und auch Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken sowie viele weitere Apps. Mit Sky X streamen unsere Zuschauer:innen Serien, Filme, Live-Sport und auch ihre Lieblings-Free-TV Sender räumlich und zeitlich völlig flexibel. Sky Österreich mit Hauptsitz in Wien ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.





